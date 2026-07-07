Saray Velázquez: debut internacional con fuerza y gratitud en la Vuelta a La Fría

Saray Velázquez: debut internacional con fuerza y gratitud en la Vuelta a La Fría

Las Tunas.- La primera salida internacional de Saray Velázquez en Venezuela no fue solo un reto deportivo, sino también un viaje de aprendizaje y gratitud.

“Una experiencia muy linda, estuvo algo dura, pero disfruté de las carreras, de cada etapa, y aprendí mucho”, confesó la joven tunera, consciente de que cada kilómetro recorrido la acercaba a un nuevo horizonte competitivo.

Su mejor desempeño lo encontró en la ruta, aunque la contrarreloj inicial le regaló un segundo lugar que la llenó de confianza.

“El mejor evento como tal fue la ruta… la contrarreloj también, y quedar de segunda fue lo mejor… pero en el que mejor me sentí como tal, fue la ruta”, relató. Sin embargo, en ese mismo terreno enfrentó las mayores dificultades: “No soy escaladora y me defendí bastante en las lomas”.

Velázquez no dudó en reconocer el papel decisivo de su preparación en Las Tunas bajo la guía de Ramón Acosta: “Él me entrenó en todo este tiempo y eso me ayudó mucho ”.

En su dedicatoria, la ciclista dejó claro que cada pedalada es también un acto de gratitud: “Se lo dedico primeramente a mis padres y gracias a mi entrenador, todo gracias a mi entrenador por haberme preparado. Agradecerles a todos por siempre apoyarme y este resultado va para todos los que creyeron y los que no creyeron también”.

El testimonio de Saray Velázquez revela a una atleta que, con apenas su primera salida internacional, ya entiende que el ciclismo es sacrificio, aprendizaje y, sobre todo, un camino de gratitud hacia quienes la han acompañado.

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