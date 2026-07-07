Los Leñadores: dignos finalistas que cayeron ante un Industriales implacable 

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas no pudieron este martes con la jerarquía de unos Azules que los superaron 8×2 en el estadio Julio Antonio Mella y se alzaron con el título de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano.

A pesar del revés, los verdirrojos reafirmaron su condición de uno de los conjuntos más estables de Cuba, con una cultura competitiva que merece respeto y que, una vez más, los llevó a discutir la corona hasta el final.

Los Leñadores anotaron su ptimera carrera la entrada inicial, pero Yasiel Santoya igualó las acciones con un doblete en el segundo episodio y luego desapareció la pelota en el cuarto, justo después del bambinazo de Andrys Pérez.

El dominio monticular de los capitalinos—encabezado por un Fher Cejas que se anotó su segundo triunfo de la serie con cinco capítulos de tres imparables y una carrera—fue demasiado para la ofensiva tunera, que solo pudo sumar otra rayita en el séptimo por indiscutible de Yosvani Alarcón.

Del otro lado, Industriales hizo valer su superioridad en todos los departamentos. Cinco anotaciones cayeron sobre el derrotado Geonel Gutiérrez, la última impulsada por doblete remolcador de Carlos Nieto, y otra más frente a Yankiel Mauris con sencillo de Roberto Álvarez.

En el octavo, los Azules pisaron nuevamente la goma por elevado de sacrificio de Ariel Hechavarría, y cerraron en el noveno con hit de Yaser Julio González ante José Carlos Sarría. Andy Vargas aceptó una carrera tunera en su relevo, mientras Yunier Batista—Jugador Más Valioso de la postemporada—se encargó de sacar de los últimos seis outs.

Los Leñadores, que en semifinales habían demostrado su carácter, no pudieron repetir la hazaña ante un rival que fue, de punta a cabo, el mejor del campeonato: dominador en la fase clasificatoria, con un pitcheo implacable, una ofensiva productiva y una defensa casi perfecta.

Los Azules rompieron así una sequía de 16 años sin títulos de primera categoría, pero lo hicieron ante un adversario que, pese a la derrota, sigue siendo sinónimo de consistencia y orgullo en la pelota cubana.

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