Nace proyecto de baloncesto 3×3 en el malecón de Puerto Padre

Nace proyecto de baloncesto 3×3 en el malecón de Puerto Padre

Puerto Padre. Las Tunas.- Un nuevo proyecto de baloncesto 3×3 nace en el municipio tunero de Puerto Padre, específicamente en el emblemático malecón villazulino.

La iniciativa, promovida por el trabajador privado Hipólito Infante, conocido como «Polito», nace con el objetivo de ofrecer una alternativa de recreación sana para niños, jóvenes y adultos, a la vez que se convierte en una cantera para el deporte en la localidad.

Como parte del arranque del proyecto, este sábado se llevó a cabo una competencia de tiro al aro, en la que participaron integrantes de los equipos involucrados en la Copa Puerto Basket.

El integrante de equipos tuneros en torneos nacionales, Alejandro Gómez «Jabao», por Veteranos, ganó la exhibición tras una fuerte porfía con Juan Carlos Almaguer del quinteto Salvador Cisneros.

La cita sirvió como antesala del lanzamiento oficial del proyecto, previsto para el mes de julio. De acuerdo con los organizadores, el baloncesto 3×3 comenzará a rodar formalmente durante el verano, sumándose a las actividades recreativas para todas las edades.

La propuesta no solo busca promover el ejercicio físico y la ocupación del tiempo libre, sino también detectar jóvenes talentos que puedan integrar futuros equipos representativos del municipio.

Con este proyecto, Puerto Padre suma un espacio dedicado al deporte colectivo en pleno malecón, consolidando una opción accesible y participativa para toda la familia.

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