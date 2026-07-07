Servicio en Línea: La oficina comercial de ETECSA en su bolsillo

Servicio en Línea: La oficina comercial de ETECSA en su bolsillo

Las Tunas.- La digitalización de los servicios se consolida como una de las prioridades de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

Con el objetivo de simplificar trámites y ahorrar tiempo a la población, la entidad impulsa soluciones digitales que transforman la experiencia del usuario.

Daimí Frómeta Domínguez, especialista comercial, detalla que la clave de este avance radica en «Servicio en Línea», una plataforma diseñada para que los usuarios gestionen sus prestaciones sin necesidad de acudir a una oficina.

Es una aplicación desarrollada por ETECSA que ofrece una mejor experiencia al facilitar la autogestión de la telefonía básica, la móvil y los datos del hogar. Desde la comodidad de su casa, el cliente puede administrar todos estos servicios sin necesidad de hacer colas”, explicó Frómeta Domínguez.

“Para ingresar al sistema, existen dos vías muy sencillas; la primera opción consiste en descargar la aplicación móvil oficial directamente desde el sitio web institucional de la empresa en www.etecsa.cu.

“Para aquellos usuarios que no disponen de suficiente espacio de almacenamiento en sus dispositivos, se ofrece la alternativa de ingresar mediante un navegador web a la dirección www.tienda.etecsa.cu, una vía ideal que no requiere instalación previa.

“Respecto a las especificaciones técnicas, la aplicación ha sido optimizada para funcionar perfectamente en cualquier teléfono con sistema operativo Android, sin importar la versión, lo que garantiza un amplio acceso para la mayoría de la población cubana.

“La entrada inicial exige total rigurosidad con los datos personales para garantizar la seguridad de las cuentas. El proceso comienza cuando el cliente introduce su número de carné de identidad, el cual debe vincular obligatoriamente a un número de teléfono móvil o a una cuenta de correo electrónico Nauta (@nauta.cu).”

La especialista enfatiza que es fundamental que dicho servicio telefónico o correo esté a nombre de la persona que se está registrando. Esto se debe a que el sistema contrasta la información con la base de datos de ETECSA en tiempo real y, en caso de detectar cualquier incongruencia, denegará el registro de forma inmediata para proteger la identidad del titular.

Una vez que los datos son validados correctamente, la plataforma envía un código de verificación al usuario con el fin de que este defina su contraseña definitiva.

La especialista concluye explicando que este paso se realiza por una única vez al inicio y que, para las visitas posteriores, el cliente solo tendrá que autenticarse con su usuario y clave habituales.

Con la implementación de estas alternativas, ETECSA no solo agiliza sus procesos internos, sino que devuelve al usuario el control absoluto sobre su tiempo.

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