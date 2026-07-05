Leñadores despiertan con jonrón, Industriales definen en el noveno

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas estuvieron cerca de cambiar el rumbo de la final, pero terminaron cediendo 5×3 ante los Industriales en el cuartos partido, efectuado en el estadio Julio Antonio Mella.

El conjunto verdirrojos, que buscaba igualar la serie, encontró un momento de esperanza con el batazo de Henry Quintero en el séptimo inning, cuando desapareció la pelota con dos compañeros en base y volteó la pizarra.

La remontada parecía posible, pero la defensa y el pitcheo no sostuvieron la ventaja.

El inicio fue complicado para los tuneros: el abridor Enyer Fernández no logró sacar outs y permitió dos carreras limpias. Keniel Ferraz tomó el relevo y en su mejor salida de la Liga Élite se convirtió en figura al contener a los Leones durante siete entradas, hasta que sus compañeros lograron despertar con el madero.

Por el otro lado Alain Sánchez llenó de ceros la pizarra del Mella y tras su salida, el debutante Kevin Hernández abrió la puerta para el vuelacercas con dos en circulación de Quintero, que encendió las gradas del Bosque Encantado.

La ilusión duró poco. En el octavo, el receptor capitalino Andrys Pérez castigó a Rodolfo Díaz con un cuadrangular que igualó el marcador. Y en el noveno, un error del torpedero tunero Luis Pérez resultó fatal y Yasmani Tomás aprovechó la oportunidad para conectar el indiscutible que remolcó las dos carreras decisivas.

Desde la lomita, Juan Xavier Peñalver cerró el partido con autoridad y se acreditó la victoria.

Con este resultado, Industriales suma tres triunfos en la serie y se coloca a solo uno de conquistar el título de la IV Liga Élite del Béisbol Cubano, un trofeo que la capital espera desde hace mas de quince años.

Este lunes, en el mismo escenario, los Leñadores intentarán prolongar la disputa y reafirmar su condición de equipo más sólido de la pelota cubana en los últimos años, mientras los Leones buscarán sellar la corona.

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