4 de Ene de 2026

Crimen de lesa humanidad ataque de EEUU a Venezuela, opina Frei Betto

 Redacción Digital Radio Victoria
La Habana.- El destacado teólogo brasileño Frei Betto se suma a los intelectuales que condenan hoy la agresión militar del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el fraile dominico condenó el hecho perpetrado la víspera y añadió que se trata de un crimen de lesa humanidad, un ataque del terrorismo imperialista.

¡Viva el pueblo de Venezuela!, exclamó el autor del libro Fidel y la religión, quién además compartió con este agencia de noticias una declaración suya donde expone que la agresión “constituye una gravísima violación a la soberanía e independencia de los países de América Latina y el Caribe”.

El intelectual describe asimismo algunos de los casos más notorios en los que Estados Unidos se involucró directa o indirectamente en acciones que llevaron a la deposición, muerte o desaparición de líderes latinoamericanos.

Cita, por ejemplo, el de Jacobo Árbenz, presidente democrático de Guatemala. “Derrocado en 1954 por un golpe respaldado por la Casa Blanca, murió en el exilio en circunstancias consideradas accidentales —ahogamiento— en 1971”.

“En el mismo año de 1954, Estados Unidos promovió el golpe que implantó una dictadura militar en Paraguay. Diez años después, replicó la erradicación de la democracia en Brasil (1964), Argentina (1966 y 1976), Bolivia (1966 y 1971), Uruguay y Chile (1973)”.

Analiza, entre otros, el caso del presidente de Chile, Salvador Allende; el de Omar Torrijos, presidente progresista de Panamá; y el del progresista Maurice Bishop, elegido primer ministro de Granada en 1979.

En su opinión, “existen relatos de intentos de asesinato de líderes políticos en la región, desestabilización de gobiernos o apoyo, por parte de Estados Unidos, a regímenes que violaban los derechos humanos”.

“Cabe resaltar que el líder cubano Fidel Castro, considerado durante décadas el enemigo número 1 de Estados Unidos y que cumpliría 100 años ahora en 2026, falleció tranquilamente en su cama, rodeado por su familia, en noviembre de 2016. Y Raúl Castro, su hermano, continúa activo a los 94 años”.

En su declaración insta a consultar fuentes históricas sólidas y considerar el contexto político de cada época al analizar estos eventos.

Para ello, el autor de 81 libros publicados en Brasil y en el exterior recomienda obras de historiadores como Greg Grandin, Stephen Rabe y Piero Gleijeses, “además de documentos ahora desclasificados del archivo de seguridad nacional de Estados Unidos”.  (Tomado de Prensa Latina)

