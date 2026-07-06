Santo Domingo 2026: declararán en Las Tunas Casas Centroamericanas 

Las Tunas.- Las Tunas se prepara para vivir con intensidad los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Hasta cada barrio y comunidad donde residen los atletas y entrenadores tuneros llegarán autoridades partidistas, gubernamentales y del deporte, junto a las familias, para declarar las Casas Centroamericanas.

Este proceso iniciará el 7 de julio en el hogar de Rosangela Jardines Castillo, integrante del equipo de softbol femenino, y concluirá el 17 de este propio mes en las viviendas del hockista Moisés Torres y del entrenador Reiter Téllez.

La iniciativa busca convertir cada espacio en un punto de encuentro comunitario, donde se respire el espíritu de integración que caracteriza a la cita regional.

Las Casas Centroamericanas han sido definidas como “símbolos de unidad y valores compartidos”, y en Las Tunas se asumen como una fiesta que acompañará a los atletas en su camino competitivo.

Los tuneros confirmados para Santo Domingo son: Héctor Castillo Blair (softbol, 8 de julio), Diana Leyva Dinza (pentatlón moderno, 8 de julio), Alexyanes Ramírez Otero (hockey, 9 de julio), Reynaldo Espinosa Colás (atletismo, 9 de julio), Diana Lores Arias (hockey, 10 de julio), Yoandys Alberto Lescay Pardo (atletismo, 11 de julio), Ricardo Leandro Polo Román (fútbol, 9 de julio), Daliana Rosi Concepción Rodríguez (gimnasia rítmica, 14 de julio) y Claudia Basilia Tarín Alarcón (voleibol, 14 de julio).

Además Marian Yanet López Guisao (atletismo, 15 de julio), Arnoy Rojas Rodríguez (taekwondo, 15 de julio), Yander Luis Herrera Machín (atletismo, 16 de julio), José Alejandro (atletismo, 16 de julio), además de Moisés David Torres Puig (hockey, 17 de julio) y Reiter Téllez Velázquez (tiro con arco, 17 de julio).

Cada fecha será acompañada por actos comunitarios, donde vecinos y familiares se unirán en mensajes de apoyo a los atletas, reafirmando que Las Tunas no solo aporta talento deportivo, sino también un fuerte sentido de pertenencia y unidad.

Con este proceso, la provincia se suma al espíritu de Santo Domingo 2026, que reunirá a más de 6,000 atletas en 40 disciplinas, y donde Cuba aspira a mantenerse entre las potencias deportivas de la región.

/lrc/