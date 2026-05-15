Los Leñadores caen bajo la lluvia en el Nelson Fernández

Las Tunas.- En el estadio Nelson Fernández, la lluvia obligó a culminar el partido en cinco entradas, pero no impidió que Mayabeque celebrara una victoria de 7×3 sobre los Leñadores de Las Tunas, igualando la subserie a dos triunfos por equipo.

El choque estuvo marcado por un racimo de cinco anotaciones en la cuarta entrada que inclinó la balanza a favor de los locales.

El protagonismo ofensivo lo asumió Alexander Pozo, quien disparó sencillo y doble para impulsar tres carreras, acompañado por Yoasán Guillén con dos remolques. Ese ataque fue suficiente para respaldar la labor monticular de Luis Miguel Vázquez, que lanzó juego completo con apenas una carrera limpia permitida.

Por los tuneros, la ofensiva mostró protagonismo en Luis A. Pérez, quien se fue de 2-2 con una impulsada, mientras Osman Caruncho también produjo una carrera. Los hermanos Alarcón y Yassel Izaguirre conectaron un indiscutible cada uno, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.

El pitcheo tunero sufrió con la salida de Eliander Bravo, quien apenas trabajó 1.1 entradas con tres boletos y dos limpias, y el relevo de Rodolfo Soris, castigado con cinco anotaciones en dos capítulos.

La subserie se definirá en el Julio Antonio Mella, pero antes los Leñadores tomarán carretera rumbo a Matanzas para enfrentar a los Cocodrilos desde el domingo, en un duelo que pondrá a prueba su capacidad de reacción ante unos maltrechos matanceros.

En esta misma fecha se conoció la circular número cinco, que informó la baja de Keniel Ferraz por problemas personales. En su lugar se dio de alta al relevista avileño Leomil González, quien se incorpora para reforzar el bullpen tunero.

En la tabla de posiciones, Industriales lidera con balance de 9-3, seguido por Artemisa (7-4). Los Leñadores marchan con 6-6, mientras Holguín (5-7), Matanzas (4-7) y Mayabeque (4-8) completan la clasificación.

/lrc/