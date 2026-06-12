Rosangela Jardines, escolta el pabellón patrio en acto de abanderamiento del softbol femenino

Las Tunas.- El equipo Cuba de softbol femenino, con la receptora tunera Rosangela Jardines entre sus figuras, fue abanderado este viernes en la ESFAAR Giraldo Córdoba Cardín. El acto oficial marcó el inicio de la ruta hacia la Copa Mundial que tendrá como primera sede la República Checa en junio.

La ceremonia estuvo presidida por Osvaldo Vento Montiller, presidente del INDER, y Juan Reynaldo Pérez Pardo, titular de la Federación Cubana de Softbol y Béisbol.

La bandera nacional fue entregada por Leonardo Cárdenas, director del equipo masculino y Gloria Deportiva, a Vento Montiller, quien la portó hasta la jardinera central Elizabeth Robert Candó.

Elizabeth recibió el pabellón patrio escoltada por Rosangela Jardines y Yiliet Medina, segunda base del conjunto. En otro momento del acto, la capitana Yilian Rondón leyó el compromiso de las atletas, mientras que el comisionado nacional Maykel Ibargüen pronunció las palabras centrales de la jornada.

El debut de las cubanas será el 16 de junio ante China Taipei a las 9:00 am. Un día después enfrentarán a la República Checa en horario de la madrugada. El 18 tendrán doble compromiso: primero contra Canadá y luego frente a Australia. Finalmente, el 19 se medirán a Italia en la última fecha de la fase inicial.

La Copa Mundial de Softbol Femenino se organiza en tres grupos de seis equipos cada uno, con sedes y fechas diferentes. El Grupo A se disputa en República Checa durante junio, el Grupo B en Lima, Perú, en julio, y el Grupo C en Estados Unidos en septiembre.

Los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la fase final prevista para Australia en 2027, junto a dos comodines que se definirán entre los tres sectores.

Este abanderamiento simboliza el compromiso y la unidad de las atletas cubanas, que buscarán demostrar su nivel competitivo en un escenario internacional exigente. Con la mezcla de juventud y experiencia, y el liderazgo de figuras como Rosangela Jardines, el equipo aspira a dejar huella en la cita mundialista.

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