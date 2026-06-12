Celebran en Las Tunas aniversario 46 del Complejo de la Salud

Las Tunas.- Profesionales de la Salud de la provincia de Las Tunas festejaron el aniversario 46 de creado el Complejo de la Salud, que incluye la mayor institución asistencial del territorio, inaugurada por el líder cubano Fidel Castro con el compromiso colectivo por la calidad de vida de los tuneros.

Al respecto el Director General de Salud, el doctor Ariel Guevara Bringa, significó a la prensa que «se celebró una jornada para distinguir la labor asistencial y el altruismo de los donantes voluntarios de sangre, agasajar instituciones y de manera integral reconocer al profesional de la Medicina, que con empeños sostiene el sistema sanitario destacando entre las instituciones la Universidad de Ciencias Médicas, el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna y el Hogar de ancianos Carlos Font».

Recordó además que estas tres instituciones fueron las primeras que iniciaron el Complejo de la Salud, y entre ellas la universidad médica como filial y hoy convertida en un centro formador de las ciencias médicas con un mayor nivel científico, un claustro docente integrado por Doctores en Ciencias y distinguidos por su elevada competencia profesional en la formación integral.

El directivo reconoció en medio del actual contexto el quehacer hospitalario del «Guevara» desde las subdirecciones de Medios Diagnósticos, Administrativa, Materno Infantil, Clínico Quirúrgica, Centro Oftalmológico, Centro de Urgencias y el personal de Enfermería.

Precisó que todas las unidades sienten el impacto de la contingencia energética y en cada escenario el personal se sobrepone ante las carencias de medicamentos e incluso de recursos humanos, por ello merecen el reconocimiento por su valía y unidad para sostener la asistencia médica de la provincia.

«Quisiéramos hacer más –añadió Guevara Bringa– se está llevando la urgencia hasta su lugar con calidad, y desde la Obstetricia se logran indicadores de impacto a nivel nacional con una tasa de mortalidad infantil de 5.7 al cierre de la jornada, y de mortalidad materna en cero,

y ello es resultado de la obstetricia, la cirugía, la urgencia y la actividad clínica y pediátrica.

«En estas unidades que hoy representan al sector en la provincia creo que hay una unidad y un colectivo que están unidos para lograr mantener la asistencia médica», agregó el galeno.

/lrc/