Día de Sensibilización sobre el albinismo, en Las Tunas voluntades desde la atención asistencial

Las Tunas.- Profesionales de la Salud Pública de la provincia de Las Tunas implementan proyectos para la atención integral y asistencial de personas albinas, ante la inclusión y los cuidados para derribar estigmas históricos y sumarse a las actividades por los festejos hoy del Día Internacional de Sensibilización de este padecimiento genético que provoca una poca o ausencia de melanina en la piel, el cabello y los ojos.

El albinismo suscita el interés de estudiosos como la doctora Neylan Laydis Jomarrón García, especialista de primer grado en Dermatología, en el Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, quien lleva a cabo una investigación en alianza con la Filial Piel de Coral en la provincia y de la consulta de Oftalmología de Baja Visión que atiende a este grupo poblacional.

«El Albinismo es una enfermedad genética caracterizada por una carencia de pigmentación en la piel, el cabello y los ojos, y cuyos melanocitos no producen melanina, lo cual provoca una piel muy sensible a las radiaciones solares y otros tipos de radiaciones y al calor, y la aparición de manera temprana de quemaduras solares, y lesiones cancerosas y precancerosas», apuntó la galena.

Al evaluar el comportamiento de esta enfermedad en consulta, refirió que «en el estudio se pesquisaron 62 pacientes, de ellos 9 niños, sobresaliendo como diagnóstico que la mayor parte de la población vive en zonas rurales, lo cual aumenta el riesgo de aparición de lesiones precancerosas pues sus trabajos tienen exposición directa al sol, con la presencia en edades más tempranas, alrededor de los 35 años, de este tipo de quemaduras solares con corta exposición al sol.

Ante la mayor incidencia explicó que «predominan las lesiones precancerosas como pueden ser las queratosis actínicas (manchas o parches de piel escamosos en la capa superior de la piel) sobre todo la queratosis actínica bowenoide y en menor medida las lesiones malignas, como los carcinomas basales no pigmentados y los epidermoides o espinocelulares, con dimensiones y crecimiento mucho más rápido que en el resto de la población.

Agregó que «con menos regularidad se observa la presencia de un melanoma amelanótico, el más invasivo que se conoce, y con un poco menos de frecuencia se observan nevus (lunares), félides (pecas) y de léntigos, y se caracterizan por un envejecimiento de la piel cuya apariencia muestra a la persona mucho mayor que su propia edad».

Refiriéndose a los cuidados de la población albina especificó la especialista que «existe en el territorio la consulta de Genodermatosis dedicada a las enfermedades de la piel que son genéticas, e incluye la asistencia sanitaria desde edades tempranas para el asesoramiento ante la protección, mejora de la salud de la piel y las modificaciones del estilo de vida.

«Para este grupo poblacional resulta primordial la protección solar a fin de evitar el surgimiento de las lesiones malignas y premalignas por eso se recomienda el uso de protector solar que tenga un filtro que sea más de un 30 por ciento que proteja contra los rayos ultravioletas y los rayos UV, con reaplicaciones cada cuatro horas por lo menos 30 minutos siempre antes del contacto con el sol, incluso en días nublados porque la radiación solar penetra en habitaciones cerradas».

Añadió que existen otras radiaciones que también dañan la piel «entre ellas figura la luz azul emitida por las pantallas de los celulares, las computadoras y otros equipos de empleo frecuente.

«Es recomendable medios de protección como gafas, filtros solares para el cabello, ropas de colores claros para que reflejen la luz del sol, que no sean de telas oclusivas como el nylon pues llevan a sudar y que la piel se macere y traumatice.

«También el uso de paraguas y sombreros, evitar la exposición solar entre las 10 y las cuatro de la tarde y el uso de tintes porque pueden provocar alteraciones de la fibra capilar, o de hacerlo que no contenga amoníaco y estén elaborados con parabenos y productos naturales, además de emplear un maquillaje natural e hidratar la piel con cremas hidratantes o humectantes e ingerir suficiente agua para nutrir las células.

El albinismo es una condición genética que requiere cuidados especiales, de ahí que resulta vital el autoexamen dermatológico, agregó Jomarrón García «es necesario observar la piel y reconocer cualquier modificación que le llame la atención y asistir a la consulta de dermatología para los chequeos periódicos cada tres meses para evitar posteriormente complicaciones en la salud».

Desde la Filial provincial Piel de Coral se aboga por la cultura inclusiva de la Comunidad de Personas Albinas de Cuba, bajo la máxima que la verdadera belleza de la nación radica en la diversidad de sus habitantes, el respeto y, sobre todo, sensibilización ante el progreso colectivo.

Cada 13 de junio se conmemora el Día Internacional de la Concienciación sobre el Albinismo, proclamado por la Asamblea General de la ONU en 2015. En Cuba, esta celebración tiene mayor presencia en provincias como Holguín, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, donde se concentra un número significativo de personas con esta condición.

Este año, la jornada se desarrolla bajo el lema Orgullosamente en mi piel: Celebrando todos los tonos de piel. La efeméride busca sensibilizar a la sociedad y promover la inclusión, y ha dado lugar al surgimiento de corporaciones, fundaciones y agrupaciones a nivel global. En el caso de Cuba, se identifica especialmente con la Comunidad Piel de Coral, que forma parte del equipo ejecutor de la Unión Latinoamericana de Albinismo.

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