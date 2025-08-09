Asunción 2025: el sueño de los nuevos campeones

Las Tunas.- Asunción late al ritmo de los sueños de una juventud deportiva con los deseos de exponer su talento ante los ojos del mundo, mientras se rompen fronteras y alivian las tensiones del continente por estos días porque todos hablan el mismo idioma, el de los II Juegos Panamericanos Juniors Asunción 2025.

A cada uno de los atletas los acompaña una historia de resiliencia, superación y el empeño de disímiles jornadas de entrenamientos, para algunos solo con las condiciones mínimas, de ahí que el escenario de competencia se convierta en un medio de expresión, la oportunidad de sacar la mejor versión, de rendirle tributo a aquellos que alguna vez confiaron en sus virtudes y pulieron defectos.

Muchas voces han dejado saber cuánto representa llevar el símbolo patrio en el pecho; sin embargo, esa generación del 2003 al 2013 descubre en primera persona la emoción y, al mismo tiempo, el compromiso de vestir dicha franela, a sabiendas de que un país los sigue con la esperanza de verlos escalar hasta el podio o el simple hecho de brindar el mayor esfuerzo en aras de un resultado.

La capital paraguaya alberga una nueva hornada de campeones, de hoy y de un mañana tan próximo como incierto porque en ello habita la esencia del deporte, siempre dispuesto a dejar las puertas abiertas a los (im)posibles que pocos son capaces de advertir.

Esta cita labra el camino hacia el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028, mientras hacen ondear el mensaje de la igualdad entre los pueblos, la defensa de las tradiciones y le dejan caer un Jajohechajeypeve -hasta luego en su traducción del guaraní- a las manifestaciones discriminatorias, sin dejar a un lado el afán de combatir todas aquellas problemáticas que azotan a la sociedad actual.

Asunción 2025 esparce el espíritu ardiente de los Juegos mediante un encanto histórico y la diversidad cultural en esta franja del planeta.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube