Convertir desechos orgánicos en compost, vale la pena intentar 

Las Tunas.- Usar los residuos domésticos en beneficio de la producción de alimentos no es una fantasía irrealizable; al contrario, es una oportunidad que se desaprovecha en la provincia de Las Tunas.

En nuestras calles, tanto de esta ciudad como en las cabeceras municipales, pululan los basureros, los que se han adueñado de esquinas, barrios, áreas verdes y muchos otros espacios.

De las causas y consecuencias de esos vertederos improvisados se ha hablado bastante y todavía no se concreta una solución totalmente efectiva y sostenible, que pueda ser aplicada en cualquiera de los municipios tuneros.

Ese es un problema muy serio en este territorio, como también lo es la producción de alimentos, por la falta de recursos que son indispensables para las actividades agrícolas y ganaderas; entre ellos, los fertilizantes.

Sin embargo, en la basura, esa que ocasiona malos olores, interrupciones del tráfico y plagas de insectos y roedores, hay un tesoro que se pierde por falta de visión y gestión.

Así lo valoraba hace pocos días la Doctora en Ciencias Raquel Ruz Reyes, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Desarrollo Agrario de la Universidad de Las Tunas, quien señalaba que los dos grandes problemas del mundo actual son la alimentación y la contaminación ambiental.

Solucionarlos no será tarea fácil; pero, algo se puede hacer. Es posible reciclar los residuos orgánicos que se desechan en grandes cantidades y- tras un proceso de maduración de esa materia orgánica- obtener biocompost.

Lo primero sería formar conciencia en la población, para clasificar los residuos pues no todos son útiles. Después será necesaria su recogida por las formas productivas y el paso de los días que requiere la descomposición total.

De lograrse, dice la experta, se obtendría un magnífico fertilizante biológico que mejora la retención de humedad y el drenaje, aumenta los contenidos de micronutrientes y hasta contribuye a mejorar los suelos, entre otros beneficios.

¿Podrá alguna empresa del sector agropecuario asumir la conversión de desechos orgánicos en compost? ¿Se motiva algún trabajador por cuenta propia? Desde la academia hay voluntad de capacitar a los interesados y entre los tuneros se acumulan muchas experiencias en la obtención de ese producto natural para el mejoramiento de los cultivos.

¡Manos a la obra entonces! En caso de concretarse, el futuro hablará de beneficios y eso es lo que necesitamos todos.

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