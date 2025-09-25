Pronósticos de abundantes lluvias para el oriente de Cuba

Las Tunas- Posible ciclón tropical cerca del oriente de Cuba podría generar fuertes lluvias en la región a partir del próximo sábado 27 septiembre.

El Centro Provincial Meteorológico (CPM) de Las Tunas monitorea la situación que puede originar acumulados significativos de precipitaciones. De ahí el llamado a estar bien atentos que hace a la población tunera el master en Ciencias Alexei Moreno Borges, subdirector técnico del CPM.

Escuche el audio aquí.

