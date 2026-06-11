Constituyen Cátedra de Gestión de la Información Científica en Salud

Las Tunas.- Proyectar un ambiente académico y de ciencia a través de la investigación y en pos de la excelencia de los servicios médicos, resulta uno de los ejes de la Cátedra de Gestión de la Información Científica en Salud, instituida en la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas.

En esta oportunidad, como parte de las sesiones de trabajo de la Jornada Científica BiblioTunas 2026, se presentó su junta directiva, que bajo una vocación integradora y con perspectivas futuristas potenciará la gestión y promoción de la ciencia.

Durante la ceremonia el Máster en Ciencias Erick Rondón Sánchez, director de Extensión Universitaria, significó que «la gestión científica de la información constituye un eje estratégico para el desarrollo de la Salud Pública y de la Universidad. Ante la competencia de organizar, analizar, publicar y socializar resultados científicos, se convierte en un imperativo».

Precisó que «esta Cátedra es un espacio que permitirá sistematizar experiencias, promover buenas prácticas en la gestión de datos y resultados, y fortalecer la cultura de la publicación científica como vía para visibilizar el aporte de la comunidad universitaria de las Ciencias Médicas en la provincia».

Ante una nueva articulación que propicie una Universidad más integrada, innovadora y comprometida con el bienestar del pueblo, rubricaron firmas de colaboración con las similares de Medicina Genómica, Una Salud y de Lucha contra el consumo de Drogas, para el uso de la información científica, la socialización de resultados, la formación y las investigaciones en el sistema sanitario.

Desde la Medicina Genómica, esta nueva alianza impulsará el intercambio para fortalecer el rigor científico en la investigación y en el manejo de datos biomédicos, como soporte transversal para la publicación y el uso compartido de resultados en ambas cátedras.»

En otro orden desde la perspectiva de Una Salud se proyectan eventos científicos sobre zoonosis, epidemiología, medio ambiente, cambio climático, resistencia antimicrobiana, inocuidad de los alimentos y gestión de datos científicos y académicos en esta área del conocimiento, además de cursos académicos optativos, electivos y propios.

Así mismo con la Cátedra Multidisciplinaria de Lucha contra el consumo de Drogas abogarán por la realización de investigaciones conjuntas sobre factores de riesgo, impacto social y estrategias de prevención, además de gestionar la información como soporte para repositorios, bases de datos y publicaciones sobre profilaxis del consumo.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, la doctora Enelys Reyes Reyes, reconoció que esta propuesta, respaldada por resolución rectoral y que nace como espacio académico, científico y extensionista, confirma que esta iniciativa se proyecta con vocación integradora, multidisciplinaria y comprometida con los retos de la Salud Pública y la provincia.

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