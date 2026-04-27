Chaparra  se consolida como líder de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre

Por Yordanis Rodríguez Vega

La cuarta jornada de la Copa Puerto Basket quedó marcada por el duelo entre los dos líderes invictos del torneo, y por otro lado, la suspensión por lluvia del segundo encuentro cuando el marcador reflejaba un empate a 78 puntos entre Aldeanos y Salvador Cisneros.

En la cancha emblemática de La Anacahuita, la lluvia jugó un papel protagónico y obligó a postergar el desenlace de un partido que prometía definirse en los instantes finales.

En el primer turno de la jornada fue testigo del enfrentamiento más esperado de la fecha: Chaparra, uno de los invictos, midió fuerzas con Delicias, el otro equipo que llegaba con récord perfecto de 2-0.

El resultado fue contundente: Chaparra se impuso 63 x 50, demostró superioridad en la cancha y se consolidó como el único líder invicto del torneo con récord de 3-0.

Con esta victoria, Chaparra da un golpe de autoridad y se perfila como el gran favorito para asegurar el primer lugar de la fase regular y el pase directo a la gran final.

Delicias, por su parte, sufre su primera derrota del torneo y cae al segundo puesto con récord de 2-1.

El segundo turno de la jornada enfrentaba a Aldeanos y Salvador Cisneros en un duelo clave por los puestos de clasificación. El partido se disputaba con gran intensidad y, al momento de la suspensión, el marcador reflejaba un apasionante empate a 78 puntos en el último cuarto.

La lluvia, que comenzó a caer sobre La Anacahuita, obligó a los árbitros y a los organizadores del proyecto a detener el encuentro.

Veteranos, vigente campeón, tuvo día de asueto en la cuarta fecha.