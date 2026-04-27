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Chaparra  se consolida como líder de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre

Redacción Tiempo21 2 visitas
Chaparra  se consolida como líder de la Copa de Baloncesto en Puerto Padre
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Por Yordanis Rodríguez Vega
La cuarta jornada de la Copa Puerto Basket quedó marcada por el duelo entre los dos líderes invictos del torneo, y por otro lado, la suspensión por lluvia del segundo encuentro cuando el marcador reflejaba un empate a 78 puntos entre Aldeanos y Salvador Cisneros.
En la cancha emblemática de La Anacahuita, la lluvia jugó un papel protagónico y obligó a postergar el desenlace de un partido que prometía definirse en los instantes finales.
En el primer turno de la jornada fue testigo del enfrentamiento más esperado de la fecha: Chaparra, uno de los invictos, midió fuerzas con Delicias, el otro equipo que llegaba con récord perfecto de 2-0.
El resultado fue contundente: Chaparra se impuso 63 x 50, demostró superioridad en la cancha y se consolidó como el único líder invicto del torneo con récord de 3-0.
Con esta victoria, Chaparra da un golpe de autoridad y se perfila como el gran favorito para asegurar el primer lugar de la fase regular y el pase directo a la gran final.
Delicias, por su parte, sufre su primera derrota del torneo y cae al segundo puesto con récord de 2-1.
El segundo turno de la jornada enfrentaba a Aldeanos y Salvador Cisneros en un duelo clave por los puestos de clasificación. El partido se disputaba con gran intensidad y, al momento de la suspensión, el marcador reflejaba un apasionante empate a 78 puntos en el último cuarto.
La lluvia, que comenzó a caer sobre La Anacahuita, obligó a los árbitros y a los organizadores del proyecto a detener el encuentro.
Veteranos, vigente campeón, tuvo día de asueto en la cuarta fecha.
Tabla de posiciones
1-Chaparra 3-0
2-Delicias 2-1
3-Aldeanos 1-2
4-Veteranos 1-2
5-Salvador Cisneros 0-2
/abl/
Temas: deporte Las Tunas Puerto Padre

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