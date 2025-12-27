Las Tunas reconoce a sus principales figuras del deporte en 2025

Las Tunas.- Las Tunas celebró en diciembre de 2025 su tradicional gala de premiación deportiva, un evento que reunió a atletas, entrenadores y activistas para reconocer a las principales figuras del año. El homenaje estuvo marcado por el entusiasmo y el orgullo de una provincia que tiene excelentes representantes en el ámbito deportivo nacional.

Entre los reconocimientos personales, Yander Luis Herrera Machín fue elegido como el mejor atleta masculino en deporte individual, mientras que Elaimis García Ramos recibió el galardón femenino en esa misma categoría.

En el ámbito colectivo, los premios recayeron en Yosvani Alarcón Tardío y Rosangela Jardines Castillo. El título de Novato del Año correspondió a Dairon Michel Suárez, joven promesa que comienza a abrirse paso en el panorama deportivo tunero.

El equipo de béisbol Los Leñadores fue distinguido como el conjunto más destacado del año, reafirmando la fuerza del deporte colectivo más sobresaliente: el béisbol. En la esfera individual, el ciclismo se llevó los honores como disciplina más relevante, con actuaciones que dejaron huella en la temporada.

La lista de los diez atletas más destacados del 2025 incluyó nombres como Roberto Suliban Baldoquín Martínez, Keniel Ferraz Pérez, Alberto Pablo Civil Hidalgo, Yordanis Alarcón Tardío, Aldo Castel Cabrera, Ricardo Leandro Polo Román, Diana Leyva Dinza, Reynaldo Espinoza Cola, Eliannis Celia Olivera Pérez y Eliander Bravo Velásquez.

El acontecimiento del año fue la celebración en Las Tunas de las actividades centrales por el Día de la Cultura Física y el Deporte, un evento que reunió a miles de personas y reafirmó la importancia de la práctica deportiva como parte de la identidad cultural de la provincia.

También se entregaron reconocimientos especiales. Claudia Basilia Tarín Alarcón fue distinguida como atleta destacada en contrato, mientras que Ever René Castro Martínez y Zaidamis del Carmen Márquez Cordovi recibieron los lauros de paratletas más sobresalientes. Aarón Arturo Marrero Escocia fue reconocido como paratleta destacado del año.

El esfuerzo de los profesores y activistas tuvo su espacio en la gala. Yolexys Merino Avilés fue premiado como mejor profesor de Educación Física, Alina Acanda Cruz como mejor profesora de actividad física, y Leodan Salgado Rondón como mejor profesor de recreación. Damichel Santana Arnedo fue reconocido como mejor activista, Rafael Torres Álvarez como mejor árbitro nacional y Abeysi Pantoja Días como profesor deportivo más destacado.

En el ámbito juvenil, Yander Luis Herrera Machín fue distinguido como atleta masculino más destacado y Marian Yanet López Guisao como la mejor atleta femenina. Los diez juveniles más relevantes del año fueron Luis Javier Sánchez Lozada, Yohana Hernández Ramos, Elaimis García Ramos, Yailen Días Pérez, Dairon Michel Suárez, Luis Adrián Chávez, Héctor Salina Vases, Moisés Torres Puig, Zulema Perdomo y Adianet Samela López Santiesteban.

La gala deportiva de Las Tunas en 2025 se convirtió en un espacio de celebración y reconocimiento, donde se exaltó el talento, la disciplina y el compromiso de quienes hacen del deporte un orgullo para la provincia.

/lrc/

