Hospital Ernesto Guevara de la Serna, el compromiso colectivo por la salud del pueblo

Las Tunas.- En medio de complejas situaciones por el recrudecimiento del bloqueo que enfrenta el país, en Las Tunas el colectivo del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna, se alista ante las celebraciones por el aniversario 46 de su creación, como parte del complejo de la salud inaugurado por el líder Fidel Castro.

«Con esa motivación el personal médico y de los servicios se impone con la unidad y el compromiso ante el reto de sostener la asistencia médica al asumir la mayor cantidad de pacientes de cirugía de urgencia, del Programa de Atención Materno Infantil para realizar los partos y cesáreas, de ingresos hospitalarios y de quienes requieren atención en las unidades de cuidado intensivo e intermedio y cardiología», aseguró su directora, la doctora Marianela Zapata Romero.

La galena comentó que actualmente se trabaja con un sistema en equipo, interrelacionado con los municipios y las áreas de salud, con el fin de coordinar los casos y diseñar estrategias que permitan optimizar y sustituir los recursos de los que no se dispone, sin necesidad de cerrar ningún servicio.

«Hoy se mantienen la vitalidad del cuerpo de guardia, la ampliación de las consultas externas. Se pusieron en práctica alternativas para que los especialistas lleguen a los municipios y que los pacientes tengan que trasladarse hasta la institución, subrayó.

Explicó que en este nuevo aniversario constituyen prioridad los programas de Nefrología y de Oncología, se mantiene la actividad quirúrgica sosteniendo la traumatología, las cirugías del cáncer y la oftalmológica de urgencia que abarca la región oriental del país.

«También figura como preeminencia el Programa de Atención Materno Infantil, con resultados satisfactorios. Al mismo tiempo, con el apoyo del colectivo nos preparamos para un segundo semestre del año que se proyecta con un incremento de nacimientos y de la morbilidad, buscando estrategias y concientizando que la ciudadanía y la calidad de los servicios tiene que ser cada vez mejor».

En los últimos meses la principal entidad médica de Las Tunas ha puesto sus servicios a disposición de pacientes de otras provincias cubanas, así como la participación activa de especialistas de otros territorios en labores asistenciales de espacios vitales como la Neonatología.

«Esta experiencia ha sido importante para los trabajadores pues han visto el reflejo de la entrega a la Medicina, en muestra de seguridad, calidad y satisfacción, y que en gesto de agradecimiento autoridades sanitarias de otros territorios reconocen la calidez de los profesionales del Guevara, lo cual nos llena de regocijo a partir de la apreciación colectiva ante la importancia de la entrega diaria al trabajo y el humanismo del sector.

«Próximamente se conmemorará el aniversario 46 de la institución, que a pesar de las circunstancias complejas no lo dejaremos pasar por alto, y qué mejor manera de celebrar que seguir brindando una mejor atención».

El Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas se mantiene en constantes transformaciones y su sello distintivo es la calidad profesional de especialistas, residentes, alumnos ayudantes y nuevos ingresos de galenos, unidos en el compromiso colectivo por la salud del pueblo.

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