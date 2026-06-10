Estados Unidos bombardea a Irán y el país persa responda atacando bases estadounidenses

Estados Unidos comenzó a lanzar este martes ataques contra suelo iraní, según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), después de que Irán derribara un helicóptero del Ejército estadounidense. La operación se ejecuta por orden directa del comandante en jefe y constituye, en palabras de Washington, «una respuesta proporcional a la agresión injustificada iraní».

El presidente Donald Trump declaró que es «muy importante responder» a Irán. «Esta es una respuesta a lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y eso es precisamente lo que es esta», subrayó.

El CENTCOM confirmó previamente que un helicóptero AH-64 Apache se estrelló en Oriente Medio. Según el comunicado oficial, el pasado 8 de junio a las 23:33 (hora UTC), la aeronave se precipitó al mar cerca de la costa de Omán mientras la tripulación realizaba labores de patrullaje. Los militares fueron rescatados al cabo de unas dos horas y se encuentran estables.

Como respuesta a estos ataques del Pentágono, algunas bases estadounidenses en Oriente Medio fueron blanco de «un poderoso ataque» de las fuerzas iraníes, comunicó este miércoles el Cuartel General Central Khatam al Anbiya (el máximo órgano operativo del mando militar del Ejército persa).

Los militares detallaron que el ataque fue lanzado «en respuesta a la agresión del Ejército estadounidense, considerado terrorista, en zonas del sur del país, bajo el falso pretexto del derribo de un helicóptero», recoge Tasnim.

Asimismo, advirtieron que si el país norteamericano repite sus ataques contra la nación persa, «se llevarán a cabo ataques más severos y generalizados contra el conjunto de objetivos establecidos en la región».

(Tomadode Cubadebate)