Claribel Morales Borges: más de 40 años al servicio de curar

Claribel Morales Borges: más de 40 años al servicio de curar

Puerto Padre, Las Tunas.- La licenciada Claribel Morales Borges, es una profesional de la enfermería consagrada a la atención a pacientes en terapia intensiva en el Hospital Guillermo Domínguez López, de Puerto Padre.

Entre el verde tras cristales o el blanco impecable de todos los días, distingue su humanismo, exigencia, responsabilidad y constancia, lo que la hace destacar entre el personal de enfermería en el territorio.

Clary como le llaman, siente goce de servir a los demás, máxime cuando batallan por la vida auxiliados de tubos, monitores y otros aparatos.

Y ese amor por curar enfermos es lo que la convierte en especial.

Mucho tiempo ha transcurrido desde que en 1983 decidió estudiar enfermería. En cada etapa, el afán por conocer más, aprender de procederes, le han permitido desarrollarse como ser humano y profesional de la enfermería.

Claribel es esa seño que reconocen en el Guillermo Domínguez y en Puerto Padre, también en Jesús Menéndez, porque su sonrisa, sapiencia y esa bondad, atrapan.

Venezuela también forma parte de su trayectoria, cumplió misión en el Estado de Sucre.

De la licenciada Claribel Morales Borges, con más de 40 años en la profesión, emana el compromiso con la salud, que es compromiso con la vida.

/abl/