Presentan en Las Tunas Diario Adolescente, por la salud integral de la población juvenil

Las Tunas.- Historias llenas de mensajes y significados motivan el interés e invitan a los educandos a promover la autonomía y el autocuidado con la presentación del libro Diario Adolescente, como parte de las actividades de la Red de Jóvenes por la Vida y la campaña nacional Decide tu Juego.

En esta oportunidad, acompañados por docentes y especialistas de la Unidad de Promoción de Salud, integrantes del proyecto Sala de Sueños, de la secundaria básica Wenceslao Rivero, participaron en la presentación del texto que aborda la salud integral adolescente, las relaciones interpersonales, los valores y la toma de decisiones informadas.

Inspirados en la salud de los adolescentes, la alumna y promotora Camila de la Caridad Gómez Zamora explicó que «el libro resulta una oportunidad única para aprender a partir de la construcción diaria de las experiencias en temas que le interesan a los adolescentes, y pueden dejar plasmadas en sus páginas sus vivencias personales».

Durante la promoción Raydel Bejerano Balmaceda, coordinador de la Red de Jóvenes Por la Vida en la provincia, distinguió que «el texto, enriquecido en un amplio compendio, enfatiza la importancia de la salud sexual reproductiva, la necesidad del empoderamiento y la orientación a una mejor comunicación y propuestas de vida».

Agregó que « figura como herramienta para preparar a la familia en esta etapa del desarrollo, difícil por los cambios físicos y psicológicos, con características propias de un momento específico llenos de experiencias mediadas por el entorno escolar y ambiental en el que crecen sus hijos con múltiples preocupaciones».

Por su parte, en representación del sector de Educación, la metodóloga de Salud Escolar, Caridad Palma Torres, reconoció que el volumen Diario Adolescente, una nueva aventura constituye un material docente ante el trabajo con la familia y los educandos de las enseñanzas Secundaria Básica, Preuniversitaria y Técnica y Profesional.

Al cierre de la actividad, incluida entre las acciones de la campaña Decide tu Juego, Xiomara Mercantete expresó que la propuesta literaria va más allá de la orientación a este grupo etario, también les propone conocer el pensamiento de compositores, escritores y políticos, para enriquecer el aprendizaje continuo, con información valiosa a favor de la salud física y psicológica, por una adolescencia saludable y plena.

