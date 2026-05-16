Realizan alumnos de las ciencias médicas de Las Tunas jornada científica estudiantil

Las Tunas.- El aprendizaje de las ciencias como base del desarrollo y la mejora continua en la formación de los futuros profesionales de la salud, se ratificó en la más reciente edición de la jornada científica estudiantil de la Facultad de Ciencias Médicas Zoilo Enrique Marinello Vidaurreta, de Las Tunas.

En esta oportunidad más de medio centenar de investigaciones fueron presentadas por alumnos de las carreras de Enfermería, Medicina y Estomatología, estudios afines con los proyectos aprobados por la institución que constituyen propuestas docentes con impacto en la comunidad.

Entre los ponentes, la estudiante de segundo año de Estomatología, Gabriela Espiniella Reyes, quien junto a un colectivo de autoras socializaron el vínculo de enfermedades periodontales y gingivales con las gestantes, «es este un grupo de riesgo que requiere un control desde la Medicina Familiar y el seguimiento estomatológico a fin de llegar a un embarazo a término sin complicaciones.

Espiniella Reyes resaltó el valor de este tipo de eventos «nos ayuda como estudiantes a informarnos, investigar y saber desde lo estudiado cómo podemos mejorar la práctica médica, ser profesionales más competentes y crear nuevos espacios, proyectos y acciones para lograr un impacto en la Atención Primaria de Salud».

Por su parte, la máster Orialis Salas Romero, profesora asistente y miembro del jurado, resaltó la oportunidad del espacio para mantener el dinamismo de la producción científica de los universitarios desde las diferentes modalidades de estudios y a partir de estrategias curriculares y de formación integral, en temas relacionados con el Programa de Atención Materno Infantil y el Adulto Mayor.

En esta oportunidad, los participantes estuvieron acompañados en el evento por el funcionario coordinador de la esfera de Educación, Salud y Deportes del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, Arley Silva Velázquez, quien destacó la vitalidad y aportes de estos espacios científicos que muestran el quehacer del universo juvenil universitario y su vínculo con las comunidades para la transformación de los problemas de salud.

En otro orden Liety Batista Vázquez, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) de la Facultada de Medicina, resaltó la calidad de las investigaciones presentadas en la edición 37 de la Jornada Científica Estudiantil que motiva la participación en estos certámenes que promueven la ciencia y consolidan la idea del líder Fidel Castro que El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento.

La nueva convocatoria de la Jornada estuvo dedicada a los 17 años de creada la Universidad de Ciencias Médicas de Las Tunas, una institución rectora que acogerá este evento provincial en el próximo mes de junio.

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