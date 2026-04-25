Yasel Pérez jugará con los Delfines de La Paz en México

Las Tunas.- Después de varios meses en tierras mexicanas, el tunero Yasel Pérez ha encontrado la oportunidad de mantener viva su carrera en el béisbol.

El natural de Jobabo firmó contrato con Los Delfines de La Paz, conjunto que participa en la Liga Norte de México y tiene su sede en Baja California Sur.

Su trayectoria en Cuba había sido discreta con los Leñadores de Las Tunas, donde en tres temporadas (2020-2021, 2021-2022 y 2023) apenas acumuló 26 turnos al bate, seis imparables y un promedio ofensivo de .231. Sin embargo, su explosión llegó en la Serie Nacional sub-23 de 2022, donde lideró el apartado de cuadrangulares y dejó una línea ofensiva de .431/.507/.586, con un OPS de 1.093, números que lo colocaron entre los bateadores más destacados de la competencia.

En cuanto a su paso por selecciones nacionales, su única experiencia ocurrió en los Juegos del ALBA 2023, celebrados en Venezuela.

El tunero también jugó con el Tokushima Indigo Socks en la Shikoku Island League Plus.

Sobre su llegada a México, Pérez dijo que “el equipo Delfines de La Paz me trajo a la pretemporada para participar en los juegos de preparación».

Durante esos partidos fue alineado como quinto y séptimo bate, además de defender el jardín izquierdo.

El propio pelotero añadió: “El primer partido lo abrí de séptimo bate y en el segundo ya me pusieron de quinto; ese día me fui de 4-2 con tres impulsadas. Esta liga es muy buena, un verdadero trampolín para que te vean los equipos de la Liga Mexicana. Aquí jugó Raico Santos la temporada pasada y ahora ya está en la liga mexicana. Si te va bien aquí, puedes lograrlo. Yo lo que voy a hacer es darlo todo para ver si consigo jugar en la liga mexicana”.

El contexto en el que se inserta su nueva etapa es prometedor. La Liga Estatal Sudcaliforniana arranca este sábado 25 de abril y se presenta como la primera justa semiprofesional en la historia de Baja California Sur. Cinco equipos de La Paz, Los Cabos, Loreto y Comondú competirán durante diez semanas, con juegos programados los fines de semana.

Para Yasel Pérez, este torneo representa mucho más que una temporada: es la posibilidad de consolidarse en el béisbol y demostrar que su talento puede trascender fronteras.

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