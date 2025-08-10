Arqueros cubanos discutirán el bronce por equipos mixto recurvo

Los cubanos Elaimis García Ramos y Abraham Pérez González discutirán el venidero martes la presea de bronce en la lid por equipos mixtos recurvo, luego de caer hoy en semifinales 5×4 ante Colombia, en la primera jornada de competencias del tiro con arco en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

García Ramos y Pérez González vendieron al más alto precio su derrota al forzar los flechazos extras, después de borrar una desventaja de 4×0 en los dos primeros sets frente a los colombianos, quienes en la ronda decisiva encestaron dos puntuaciones de 10 que dejaron sin opciones a los antillanos.

La dupla de Cuba peleará por un sitio en el podio de premiaciones ante Robin Selley y Jaydon Roberts, en representación de Bermudas, víctimas de los estadounidenses Emma Kim y Jack Krengel con un marcador de 5×3.

Durante su trayecto por el organigrama, Elaimis y Abraham superaron 6×2 a las parejas de Ecuador y México en instancias de octavos y cuartos de final, por ese orden, hasta encontrarse con sus verdugos colombianos que discutirán el título ante el dueto de Estados Unidos.

Este lunes continuarán en acción ambos arqueros, pues la joven de 17 años clasificó de manera directa a la contienda de las 16 mejores, donde enfrentará a Emma Kim; mientras él hará lo propio desde la etapa de dieciseisavos cuando encaré al guatemalteco Christian García, luego de los resultados de la clasificatoria individual efectuada en horas de la mañana, con sede en el Centro Nacional.

