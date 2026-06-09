Tratamiento ante el cáncer: una vida por delante en Las Tunas

Las Tunas.- Más de seis mil pacientes en Las Tunas enfrentan con enorme resiliencia la difícil carrera de sobrevivir al cáncer. El tratamiento oportuno, lleno de esperanzas, comienza tras el diagnóstico y la remisión al servicio de Onco-Hematología del Hospital Provincial Doctor Ernesto Guevara de la Serna.

A este espacio asistencial acuden cada mañana los enfermos onco-hematológicos de la provincia «un servicio que cuenta con una sala de Quimioterapia y otra de hospitalización, destinada a quienes requieren este proceder bajo un esquema de tratamiento ingresado, con complicaciones propias de la enfermedad. Además, se valoran pacientes que necesitan cuidados paliativos”, afirmó Marta Elena Espinosa Velázquez, jefa del mencionado servicio en el mayor centro médico del territorio.

En ese orden denotó que «desde el área clínica disponen de consultas multidisciplinarias organizadas según la clasificación de vía digestiva, tumores periféricos, sombras pulmonares, mama, uro-oncología y onco-ginecología. En ellas, los oncólogos dirigen el proceso y participan, según la especialidad, cirujanos, ortopédicos, imagenólogos, psicólogos, médicos de anatomía patológica y otorrinolaringólogos, con el objetivo de valorar y decidir el tratamiento más adecuado”.

Afirmó la también especialista en Primer Grado en Oncología que «el cáncer en la provincia de Las Tunas presenta un comportamiento similar al observado en el resto del país y a nivel mundial, con estadísticas que reflejan el predominio, en ese orden, de los cánceres de piel, mama, próstata, colon y pulmón”.

«En la provincia se determinan como los más comunes las afecciones oncológicas de la piel, próstata y mama, los cuales recibiendo el tratamiento completo tienen muy buenos resultados, evidenciando indicadores de calidad de vida con una supervivencia de más cinco años en el 90 por ciento de los pacientes atendidos.

“En el seguimiento se observa una respuesta favorable a los medicamentos y tratamientos en las afecciones de próstata y mama. Estas son las más conocidas porque despiertan el interés de la población; primero, al constituir dos programas tratados desde la Atención Primaria de Salud; y segundo, porque los pacientes acuden con regularidad a las consultas. Las mujeres practican el examen de mama de manera sistemática, mientras que los hombres suelen asociar cualquier síntoma urinario con el funcionamiento de la próstata.

«En el caso del cáncer de piel también existen buenos resultados, principalmente el nódulo anómalo (lesiones pequeñas), con respuestas positivas tras la cirugía en las etapas tempranas y el paciente puede continuar su vida normal.

“El servicio de Onco-Hematología del Hospital Guevara está integrado por oncólogos y hematólogos, y al cierre del año anterior se registró un incremento del 50 por ciento en la cantidad de pacientes en comparación con el año 2024.

«La calidad de la atención asistencial se sustenta en el desarrollo e impacto de la ciencia a través de líneas investigativas relacionadas con el cáncer de mama y de próstata, también la onco-ginecología, mientras se proyectan por iniciar una relacionada a los tumores del sistema nervioso central, que aunque se hable poco de ellos tienen una tendencia al aumento en la población mayor de edad, pues son más comunes en la población infantil», concluyó Espinosa Velázquez.

El tratamiento y los cuidados de un colectivo de especialistas y enfermeros transforman cada jornada la vida de los pacientes oncológicos de Las Tunas, quienes celebran la existencia desde el aprendizaje en busca del bienestar.

Desde 1988, cada primer domingo de junio se conmemora el Día Mundial del Superviviente de Cáncer, una fecha que promueve el apoyo a pacientes y cuidadores, respaldada por cifras que evidencian el impacto de los tratamientos, actualmente se registran 32,6 millones de personas sobrevivientes de cáncer en el mundo.

/abl/