Celebran en Las Tunas Día del Jurista Cubano

Las Tunas.- El Memorial Vicente García González de la ciudad cabecera, acogió la celebración del Día del Jurista Cubano, presidida por las principales autoridades políticas y gubernamentales de la provincia.

Durante la ceremonia, la doctora en ciencias Ana Rosa Aguilera Rodríguez leyó la declaración de los juristas tuneros, en la que se ratificó el compromiso de defender la obra de la Revolución desde la legalidad. “Hoy se trata de defender la justicia de un pueblo asediado por la mayor potencia de la historia de la humanidad”, afirmó.

Los profesores Zaira Ojeda Bello y Carlos Alberto Suárez Arcos destacaron la importancia de librar la batalla contra la desinformación, la manipulación y la tergiversación de la realidad cubana en las comunidades, dialogando y escuchando a la población.

En el acto fueron reconocidos profesionales e instituciones que hacen de la ley un acto de amor por su pueblo; entre ellos, las organizaciones de base de la Unión de Juristas de Cuba en el bufete colectivo de Las Tunas, el Tribunal Provincial Popular y el departamento de Derecho de la Universidad.

Al intervenir, Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, felicitó a los juristas y recordó la validez de la célebre sentencia de Ignacio Agramonte, figura insigne de la profesión: “Con la vergüenza” —respondió cuando le preguntaron con qué armas contaba para continuar la lucha.

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