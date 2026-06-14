Primer secretario del Partido evalúa producción de alimentos en Jobabo y Colombia

Las Tunas.- Hasta varios escenarios productivos de los municipios de Jobabo y Colombia llegó el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, quien evaluó algunas acciones del sector agropecuario para incrementar la producción de alimentos.

Durante los intercambios con los productores, el dirigente político destacó la importancia de las plantaciones de diferentes renglones de cultivos varios, especialmente plátano, yuca, boniato, maíz y calabaza, los que se destinan en su mayoría al consumo social y a la venta en los mercados.

En ambos territorios, apreció los beneficios de las recientes precipitaciones en la actividad agropecuaria y elogió la disposición de los tenentes de tierra de aprovechar la humedad de los campos para sembrar, lo que constituye una urgencia en estos tiempos.

Específicamente en Jobabo, Lorenzo Rodríguez estuvo en el polo productivo Melanio Ortiz, el que garantiza una buena parte de los alimentos que se consumen en el sureño municipio y que también se envían a la cabecera provincial, urbe de mayor densidad poblacional.

También llegó hasta la feria agropecuaria que se realizaba en el mercado Las Tecas y visitó las fincas de tres productores en las periferias de la ciudad, quienes responden positivamente a las demandas del consumo social, a pesar de las carencias de combustible.

En Colombia, el primer secretario del Comité Provincial del Partido recorrió dos fincas en usufructo, asociadas a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Raúl González, en las que se vinculan la ganadería y la agricultura, con un uso óptimo de los recursos existentes, el empleo de la tracción animal y otras alternativas.

Todavía no son suficientes los resultados de la producción de alimentos pero son evidentes las acciones que se acometen en la provincia para impulsar la siembra de cultivos varios, en medio de circunstancias muy complejas por la falta de los recursos que demanda la actividad.

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