Homenaje de los tuneros al Titán de Bronce y al Guerrillero Heroico

Las Tunas.- El pueblo tunero, asumiendo nuevos compromisos con la Patria, en un contexto marcado por la creciente arremetida imperial, rindió homenaje este 14 de junio a dos grandes figuras de la historia de Cuba, Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara.

La conmemoración tuvo lugar en el céntrico parque “Maceo”, presidida por Osbel Lorenzo Rodríguez, primer secretario del Comité Provincial del Partido, y Roberto Carlos López Zaborit, su homólogo en el municipio cabecera. Allí se depositó una ofrenda floral a nombre recordó el legado revolucionario compartido por el Titán de Bronce y el Guerrillero Heroico, ambos nacidos el 14 de junio en diferentes años.

El acto resultó propicio para lanzar la convocatoria a un movimiento de masas que, de cara a la celebración del Día de la Rebeldía Nacional el próximo 26 de julio, impulse un conjunto de tareas en saludo a la efeméride. Esta iniciativa coincide con el segundo aniversario de la estrategia política y gubernamental conocida como Tarea de Grandes, que ha movilizado a los tuneros en el desarrollo económico, político y social de la provincia.

Durante la jornada, un grupo de hombres y mujeres destacados en la producción y la defensa de la Patria fueron incorporados a la Asociación Nacional de Combatientes de la Revolución Cubana (ANCR). Las autoridades presentes les impusieron el sello que los acredita como miembros de esta organización, reconociendo sus méritos y compromiso con la nación.

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