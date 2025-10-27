27 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Salud

Listo personal de Enfermería en Las Tunas ante el huracán Melissa

27 de Oct de 2025
Convocan en Las Tunas a nueva formación de Técnicos Básicos en Enfermería
Las Tunas.- El personal de Enfermería es fundamental para la protección de la población durante y después de los fenómenos climatológicos, así como en emergencias de Salud Pública; de ahí que los más de tres mil integrantes de este grupo en Las Tunas estén preparados ante la proximidad del huracán Melissa.

La jefa del Departamento Provincial de Enfermería, la licenciada Jhoannys Diéguez Peña, ratificó que todo este personal sanitario está listo ante el inminente embate del huracán Melissa desde los centros de evacuación; mientras un número considerable se vincula a la asistencia 24 horas en la atención directa de los pacientes en los hospitales.

Agregó que «refuerzan los cuerpos de guardia de las áreas de Salud y de las instituciones hospitalarias, en tanto un grupo de enfermeros pertenecientes a la Atención Primaria fortalecerá el quehacer en el nivel secundario.

«Mientras otro amplio grupo formará parte del equipo médico en los centros de evacuación a fin de proteger a las personas y las poblaciones en mayor riesgo, con la articulación de las funciones y protocolos en cada fase, en respuesta a las emergencias del sector sanitario».

La máxima representante del personal de Enfermería en Las Tunas declaró que «ante Melissa los integrantes de este ejército de hombres y mujeres asegurarán primero la salud de los pacientes y si existiera alguna eventualidad, un amplio grupo ratificó su disposición fuera de su día de trabajo de apoyar cualquier emergencia.

