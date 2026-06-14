Ever Castro Martínez, el pequeño gigante que va por los 10 metros en la bala

Puerto Padre, Las Tunas.- El paratleta puertopadrense Ever René Castro Martínez, de la categoría F-41, se alista para escribir un nuevo capítulo en su ascendente carrera deportiva.

Entre el 17 y el 19 de junio, el «pequeño gigante» de la comunidad de Maniabón, competirá en el Gran Prix de Paratletismo de Túnez, donde promete sorpresas: por primera vez incursionará en la impulsión de la bala, sin descuidar su evento rey.

En un diálogo exclusivo vía WhatsApp desde la sede tunecina, el multipremiado deportista reveló sus objetivos. «En la bala, después de lanzar 8,45 metros en La Habana y 8,70 en la Copa Cuba, ahora debo estar en los nueve o 10 metros», afirmó con la confianza que lo caracteriza.

Respecto a la jabalina, disciplina en la que es plusmarquista continental, Ever René se mostró cauto pero ambicioso: «La estoy entrenando menos, pero estoy bien. Debo tirar entre 38 y 40 metros».

Este nuevo reto surge en un momento decisivo para el puertopadrense, quien ya fue elegido entre los atletas más destacados de Cuba en 2025 por tercer año consecutivo, gracias a su cuarto lugar en el Mundial de Nueva Delhi, donde clavó la jabalina en los 39.65 metros y la medalla de oro en el propio Gran Prix de Túnez con lanzamiento de 38.54.

Desde la distancia, el «Rey Continental de la Jabalina F-41» no olvida a los suyos. Al preguntarle sobre qué mensaje le dejaba al pueblo de Puerto Padre y de Las Tunas, respondió: «Que confíen en mí, que voy a luchar en la bala por estar entre los 9 o 10 metros, y en la jabalina voy por los 39 o 40 metros».

Antes de arribar a Túnez, el equipo cubano de Paratletismo sostuvo una breve pero productiva base de entrenamiento en Soria, España. «Aprovechamos bien la base a pesar de que fueron pocos días, con vista a obtener buenos resultados aquí en el Gran Prix», explicó Castro Martínez.

Con la mira puesta en Los Ángeles 2028, el pequeño gigante demuestra que la persistencia no tiene límites. Su capacidad para reinventarse e incursionar en nuevas pruebas, como la bala, revela su fortaleza física y mental, a la vez que aspira a mantener su reinado en la jabalina.

El cronograma de competencia en Túnez ya está definido: Ever René saltará al círculo de impulsión de la bala el miércoles 17 de junio, mientras que el viernes 19 buscará hacer volar su jabalina hacia los 40 metros.

Mientras la jabalina siga volando y la bala surque el círculo de lanzamiento, Puerto Padre y Las Tunas creen en ti, Ever René: eres orgullo de esta tierra de campeones.

/abl/