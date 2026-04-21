Anuncian sistema más flexible de comercialización agropecuaria y forestal

Las Tunas.- En una apertura controlada de la compraventa de renglones agropecuarios redundarán el Decreto 143 del año 2025, sobre la comercialización de productos agropecuarios y forestales, y la Resolución 16 del 2026 del Ministerio de la Agricultura.

Esas normativas, aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros de la República de Cuba, pretenden reducir la burocracia en la venta de excedentes, incentivar la inversión en valor agregado y formalizar la participación del sector no estatal en la distribución alimentaria.

Las disposiciones legales entrarán en vigor en los próximos días, según reflejó la Gaceta Oficial, en la que se señala que a partir de su puesta en práctica se establecerá un sistema más flexible de distribución alimentaria, con participación de productores estatales y no estatales, bajo planificación estratégica del Estado.

El decreto sobre la comercialización de productos agropecuarios y forestales actualiza los posibles actores e incluye las mipymes estatales, privadas y mixtas, los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias y los poseedores legítimos de tierras.

Con esos factores se prevé la diversificación de los destinos comerciales, actualización de precios según los costos, los incentivos económicos directos, la incorporación de valor agregado y la creación de comités de compras públicas mediante licitaciones.

Como novedad se plantea que los productores podrán vender libremente sus excedentes tras cumplir las entregas contratadas, sin necesidad de autorización de traslado, siempre que acrediten el cumplimiento mediante certificación de la entidad vinculada.