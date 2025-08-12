Devuelven vitalidad de espacios quirúrgicos y de formación en la Clínica Estomatológica 3 de Octubre  

Las Tunas.- Con el llamado al cuidado constructivo de las instituciones asistenciales en igualdad a los indicadores de calidad de los servicios asistenciales, el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Las Tunas, Osbel Lorenzo Rodríguez, dejó inaugurado varios espacios de la Clínica Estomatológica Docente 3 de Octubre, en esta ciudad.

Acompañado por la Gobernadora de la provincia Yelenis Tornet Menéndez y el Director General de Salud, el doctor Ariel Guevara Bringa, el dirigente significó «hay una política de mantenimiento relacionado con el plan y el presupuesto institucional para mantener la vitalidad de las edificaciones con el apoyo de los trabajadores, y aquí en este centro se aplaude el esfuerzo de su colectivo».

Como parte de las obras dedicadas a celebrar el aniversario 99 del natalicio del líder cubano Fidel Castro, la restauración, con un monto superior a los tres millones de pesos, permitió la impermeabilización de 715 metros cuadrados de cubierta, lo cual reanima la vitalidad de los espacios quirúrgicos, los entornos docentes y la biblioteca de la Clínica.

Tras concluir el acto las máximas autoridades del Partido, el Gobierno y la Salud Pública recorrieron los espacios, constataron los locales, convocaron al cuidado del centro y reconocieron la preservación del mobiliario clínico dental, las aulas y la biblioteca docente, con amplia disposición de materiales que incluyen los más recientes estudios de maestrías y doctorados vinculados a la Estomatología.

En otro orden Lorenzo Rodríguez anunció, a una representación de los trabajadores y población presente, que la provincia está inmersa en una jornada que se extenderá hasta el venidero 13 de agosto de 2026 de mil tareas y actividades en homenaje al centenario del líder Fidel Castro, cuyo mayor homenaje será siempre trabajar duro todos los días».

También convocó a quienes prestigian el sector de la Salud Pública a unirse a la proyección provincial de declarar los territorios Por la Salud, a partir de los resultados estables a favor del bienestar de la población y para elevar la calidad de los labores sanitarias.

Explicó además que «la semana próxima o a inicio del mes de septiembre, se discutirá en el Consejo de Gobierno Provincial para declarar un grupo de localidades Por la Salud, pues en la Comisión de Salud, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, percibieron la condición de diversos municipios con satisfactorios resultados acorde a la calidad de los servicios con el propósito de alcanzar el futuro esa condición como provincia.

Al cierre se reconocieron a más de una decena de trabajadores por el apoyo y el aporte incondicional a la transformación de la institución, inaugurada en el 2010 y que en el actual calendario registra la realización de más de 24 mil consultas.

/lrc/