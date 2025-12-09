Portada » Noticias » Las Tunas » En Las Tunas Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo

Las Tunas – A partir de las 9:00 a.m el parque Maceo de esta ciudad será la sede de la Feria de la Ciencia y la Innovación para el Desarrollo, donde además de la parte expositiva habrá una conferencia magistral sobre las ciencias sociales y se realizará la convocatoria para la edición del año 2026.

En esta oportunidad se destacarán los aportes de las ciencias sociales y humanísticas que se presentan como novedad del evento.

A la feria concurren actores tanto del sector estatal como el privado los que tienen el objetivo de socializar los resultados para el desarrollo integral de la provincia.

Entre los concurrentes, el Banco de Crédito y Comercial, Bandec, presentará sus servicios donde, entre otros se entregarán tarjetas Multibanca, la instalación y configuración de las pasarelas de pago Transfermóvil y Enzona, así como la generación del PIN digital asociado a las tarjetas magnéticas.

Destaca además la presencia de la Universidad de Las Tunas con su centro Centro de Estudios de Eficiencia Energética y Procesos Tecnológicos, el Consejo Provincial de las Ciencias Sociales, los ministerios de Cultura y Educación y otros sectores que trabajan la problemática social.

La empresa de muebles Ludema, la industria Acinox, Labiofam entre otras entidades con resultados relevantes en áreas de la ciencia y la innovación estarán presentes en la Feria de la Innovación para el Desarrollo a celebrarse este martes en Las Tunas.

/mga/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube