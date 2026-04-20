¡Vuelve la Liga Élite! Seis equipos, un solo campeón

Las Tunas.- A pesar del recrudecimiento del bloqueo económico y el cerco energético, la pelota regresa a los estadios y al corazón del pueblo cubano.

La cuarta edición de la Liga Élite arrancará el próximo 2 de mayo, en un colosal esfuerzo por mantener viva una de las mayores tradiciones nacionales.

Los seis equipos que lograron su clasificación en la pasada 64 Serie Nacional serán los protagonistas: Leñadores de Las Tunas, Cocodrilos de Matanzas, Cachorros de Holguín, Industriales de La Habana, Huracanes de Mayabeque y Cazadores de Artemisa. Los tuneros, en particular, buscarán llegar nuevamente a una final de este torneo.

La etapa clasificatoria se celebrará entre el 2 de mayo y el 19 de junio, con 40 desafíos por equipo distribuidos en subseries de cuatro encuentros.

Las semifinales, pactadas del 21 al 30 de junio, serán a play off de siete juegos (ganar cuatro), con un día de traslado después del segundo y quinto desafíos. La final, bajo el mismo formato, está prevista del 2 al 10 de julio.

Como en ediciones anteriores, habrá toma de refuerzos este martes 21, a las 10 a.m. Cada escuadra estará integrada por 20 jugadores de las plantillas que la clasificaron a la Liga Élite, y podrá tomar para su fortalecimiento a siete peloteros de una bolsa confeccionada por la Federación Cubana de Béisbol (FCBS).

Las cuatro primeras rondas de fortalecimiento serán solo de esa selección, y las otras tres libres, siempre que los peloteros sean elegibles. No se aceptará que un director incluya a un atleta de su equipo de la Serie Nacional por encima de los 20 que previamente escogió.

Los juegos se realizarán a las dos de la tarde. Los partidos suspendidos o sellados se solucionarán en el contexto de la subserie en curso, pues no habrá encuentros de recuperación al final del calendario preliminar. Clasificarán a la siguiente fase los cuatro primeros en victorias y derrotas.

Además, este martes 21 también se celebrará una reunión técnica, previa a la toma de refuerzos.

/lrc/