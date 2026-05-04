Niuska Figueredo reina en Bacuranao 

Las Tunas.- La tunera Niuska Figueredo fue la gran protagonista del Triatlón Open Challenger Bacuranao, al imponerse en la prueba femenina con un tiempo de 1:15:56.

La ex integrante del equipo Cuba demostró su vigencia y calidad, consolidándose como referente del triatlón nacional. Tras ella llegaron Salamah Mahroos (1:23:10) y Anaidys Yasmin Santos (1:28:33), completando el podio.

En la rama masculina, la emoción estuvo marcada por el relevo en la cima. Kevin Milián se llevó el triunfo con 1:02:57, destronando a su ex compañero de equipo Eddy Santiesteban (1:05:04). El tercer lugar fue para Yamay Héctor Lorenzo (1:06:28), en un cierre que mantuvo expectantes a los presentes.

La segunda edición del evento internacional reunió a cerca de un centenar de atletas máster, distribuidos en modalidades individual y de relevo.

Participaron 51 triatletas de Rusia, México, Islas Caimán, Panamá y Cuba en la categoría individual, y otros 44 en relevos, confirmando la proyección internacional de la cita.

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