Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol

 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol

Las Tunas.- Cinco tuneros integran la preselección cubana de Softbol de donde saldrá el conjunto que representará a Cuba en el Campeonato Panamericano masculino, previsto para febrero del próximo año en Montería, Colombia.

Los convocados fueron el jardinero Héctor Castillo, el jugador de cuadro Jonathan Leyva, el receptor Samuel Boris y el lanzador Adonis Velázquez.

Además el entrenador Pedro José Escalante fue llamado para integrar el colectivo que se encargará de llevar la preparación.

Castillo es el tunero con más experiencia dentro de la pelota blanda en cuba. Héctor participación en los Campeonatos Mundiales de República Checa y Nueva Zelanda y es el único deportista de Las tunas con tres títulos nacionales.

Este grupo de 27 softbolistas se concentrará bajo las órdenes de Leonardo Cárdenas el 16 de noviembre en Ciego de Ávila.

Sobresalen en la pre-nómina cubana el receptor Reinier Vera, el tercera base Yesander Rodríguez y el lanzador Alain Román, quienes llevan más de 15 años vistiendo el uniforme de las cuatro letras.

 

Luis Pérez por explotar virtudes con los Leñadores

Con un núcleo de experiencia, dueño de las mayores responsabilidades, los Leñadores han renovado sus filas durante los últimos años en medio de un proyecto exitoso que extendió el palmarés a tres coronas en Series Nacionales.

