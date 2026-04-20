Los Leñadores de Las Tunas anuncian nómina para la Liga Élite

Los Leñadores de Las Tunas anuncian nómina para la Liga Élite

Las Tunas.- La Comisión Provincial de Béisbol en Las Tunas dio a conocer la lista oficial de 20 peloteros que integrarán el equipo de los Leñadores en la venidera Liga Élite del Béisbol Cubano, prevista para iniciar el próximo 2 de mayo.

En la nómina resaltan las duplas de hermanos Yosvani y Yordanis Alarcón, así como Roberto y Jean Baldoquín, quienes regresan a los terrenos tras perderse la temporada 64 por lesión.

Una de las noticias más llamativas es la ausencia del capitán Yunieski Larduet, figura clave en los títulos alcanzados por los tuneros en los últimos años, quien decidió apartarse por motivos personales.

El conjunto mantiene a jóvenes talentos como Luis Pérez, Maikel Yordan Molina, Yassel Izaguirre, Norge Torres y Leonardo Joseph, mientras que el cuerpo de lanzadores estará encabezado por Kemiel Ferraz, Rodolfo Díaz, Alberto P. Civil, Yosmel Garcés y Eliander Bravo.

Los Leñadores se reforzarán con siete peloteros de otros equipos el próximo 21 de abril, y la nómina definitiva será oficializada en el Congresillo Técnico del 24 de abril.

En la edición anterior de la Liga Élite, los tuneros llegaron hasta la final frente a Ciego de Ávila, cayendo 4-0 y quedando en la segunda posición. Este año, bajo la dirección de Abeysi Pantoja, buscarán nuevamente disputar el título.

Nómina de los Leñadores

Receptores

– Yosvani Alarcón Tardío

– Oberto Coca Peña

Jugadores de cuadro

– Yordanis Alarcón Tardío

– Luis Antonio Pérez Hemminges

– Henry Quintero Chávez

– Norge de Jesús Torres Batista

– Jean Lucas Baldoquín Martínez

– Roberto Sulivan Baldoquín Martínez

Jardineros

– Héctor Luis Castillo Blair

– Yassel Conrado Izaguirre Santoya

– Maikel Yordan Molina García

– Leonardo Joseph Acosta

– Yudier Rondón Pavón

Lanzadores

– Alberto Pablo Civil Jr. Hidalgo

– Yosmel Garcés Herrera

– Anier Pérez Gonzalvo

– Keniel Ferráz Pérez

– Eliander Bravo

– Rodolfo Díaz Silva

– Andier Reyes Maceo

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