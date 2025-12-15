Portada » Noticias » Deporte » Yordanis Alarcón, a un paso del club de los dos mil hits

Las Tunas.- El pelotero Yordanis Alarcón está a un solo batazo de entrar al selecto club de los dos mil hits en Series Nacionales, un espacio reservado hasta ahora únicamente para Danel Castro, eterna figura de los Leñadores.

La hazaña no es casualidad. Según el estadístico, Máster en Ciencias, Modesto Castelló, Alarcón comenzó la temporada con 1912 inatrapables y en la Serie Nacional 64 ha sumado 87 más, para llegar a 1999.

El estadio Nguyen Van Troi de Guantánamo podría convertirse esta semana en escenario de una página dorada para el béisbol tunero. Allí, el próximo indiscutible será el que lo inscriba en la historia, como el segundo tunero en alcanzar semejante cifra.

Son 23 campañas de entrega y pasión por el béisbol. Campeón nacional en dos oportunidades con los Leñadores de Las Tunas, Yordanis un protagonista de la tercera base y un líder silencioso en los triunfos de los actuales campeones de Cuba.

El próximo swing de Yordanis no será solo un hit más. Será el golpe que lo consagre y que lo coloque junto a Danel Castro en el altar de los grandes bateadores tuneros. Y será, además, un motivo de orgullo para toda una provincia que respira béisbol.

Tuneros con más indiscutibles en Series Nacionales

– Danel Castro: 2502

– Yordanis Alarcón: 1999 (1912 + 87)

– Andrés Quiala: 1823

– Yosvani Alarcón: 1711 (1609 + 92)

– Hermidelio Urrutia: 1588

– Osmani Urrutia: 1463

– Joan C. Pedroso: 1402

– Yunieski Larduet: 1273 (1211 + 62)

– Jorge Johnson: 1122

– Amaury Suárez: 1076

– Yordanis Scull: 1037