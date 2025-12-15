15 de Dic de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Deporte

Yordanis Alarcón, a un paso del club de los dos mil hits

15 de Dic de 2025
 - Gretel Yanet Tamayo Velázquez
   35

Las Tunas.- El pelotero Yordanis Alarcón está a un solo batazo de entrar al selecto club de los dos mil hits en Series Nacionales, un espacio reservado hasta ahora únicamente para Danel Castro, eterna figura de los Leñadores.

La hazaña no es casualidad. Según el estadístico, Máster en Ciencias, Modesto Castelló, Alarcón comenzó la temporada con 1912 inatrapables y en la Serie Nacional 64 ha sumado 87 más, para llegar a 1999.

El estadio Nguyen Van Troi de Guantánamo podría convertirse esta semana en escenario de una página dorada para el béisbol tunero. Allí, el próximo indiscutible será el que lo inscriba en la historia, como el segundo tunero en alcanzar semejante cifra.

Son 23 campañas de entrega y pasión por el béisbol. Campeón nacional en dos oportunidades con los Leñadores de Las Tunas, Yordanis un protagonista de la tercera base y un líder silencioso en los triunfos de los actuales campeones de Cuba.

El próximo swing de Yordanis no será solo un hit más. Será el golpe que lo consagre  y que lo coloque junto a Danel Castro en el altar de los grandes bateadores tuneros. Y será, además, un motivo de orgullo para toda una provincia que respira béisbol.

Tuneros con más indiscutibles en Series Nacionales

– Danel Castro: 2502

– Yordanis Alarcón: 1999 (1912 + 87)

– Andrés Quiala: 1823

– Yosvani Alarcón: 1711 (1609 + 92)

– Hermidelio Urrutia: 1588

– Osmani Urrutia: 1463

– Joan C. Pedroso: 1402

– Yunieski Larduet: 1273 (1211 + 62)

– Jorge Johnson: 1122

– Amaury Suárez: 1076

– Yordanis Scull: 1037

Temas:

Últimas noticias

El ajedrez oriental vibra con duelos intensos en Las Tunas 

Tras los duelos de la segunda fecha del Zonal Oriental de Ajedrez, los nombres de Alfredo Aguilera (LTU), Leannet Bosch (SCU) y Dairenis Guerrero (HOL) resaltan en la cima de los apartados Absoluto y Femenino del certamen que se disputa en la capital tunera. 

Iliana María: su amor eterno por el arte y su pueblo

Iliana María Fernández Mejía es una de las artistas más representativas del municipio de Colombia, amplia es su trayectoria en el quehacer cultural de este territorio en 40 años de labor, esa vocación que nació desde pequeña.

Del sueño a la poesía: pasión, melodía y corazón

La peña musical Del Sueño a la Poesía, de la maestra Elvira Skourtis, es una suerte de remedo de ternura en el que el público disfruta de las seis cuerdas de la guitarra y la poesía. Desde la sede de la Asociación Hermanos Saiz, el espacio celebra el talento de cada guitarrista, mientras los versos surcan el aire para acariciar el oído y transportarnos hasta lugares insospechados.

Más leido

Otras Noticias

El ajedrez oriental vibra con duelos intensos en Las Tunas 

El ajedrez oriental vibra con duelos intensos en Las Tunas 

Tras los duelos de la segunda fecha del Zonal Oriental de Ajedrez, los nombres de Alfredo Aguilera (LTU), Leannet Bosch (SCU) y Dairenis Guerrero (HOL) resaltan en la cima de los apartados Absoluto y Femenino del certamen que se disputa en la capital tunera. 

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *