Cuba sub-21 de fútbol viaja a Costa Rica con lo Ricardo Polo y Wilfredo León en la nómina

Cuba sub-21 de fútbol viaja a Costa Rica con lo Ricardo Polo y Wilfredo León en la nómina

Las Tunas.- Los tuneros Ricardo Polo Román y Walberto Maykol León Rosabal forman parte de la nómina de la selección cubana sub-21 de fútbol, que este domingo emprenderá viaje hacia Costa Rica.

La expedición servirá para disputar dos partidos amistosos de preparación rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Los encuentros están pactados para el 9 y el 11 de junio, y se perfilan como un ensayo crucial antes de la competencia oficial, que tendrá lugar del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana.

El torneo regional reunirá a ocho selecciones divididas en dos grupos. Cuba compartirá el Grupo B con Costa Rica, Panamá y Colombia, lo que anticipa una fase inicial de gran exigencia.

Los choques en suelo tico ofrecerán un primer vistazo a lo que será la batalla en Santo Domingo.La escuadra dirigida por Pedro Pablo Pereira llega con la ilusión intacta y la determinación de ser protagonista.

Para los cubanos, estos amistosos fuera de casa son un termómetro ideal para medir su nivel competitivo, corregir detalles y llegar en óptimas condiciones a un certamen en el que aspiran a dar la sorpresa.

Los jóvenes talentos cubanos buscarán demostrar su evolución en el terreno costarricense, con la mira puesta en el podio centrocaribeño.

Plantilla oficial del equipo Cuba sub-21:

Porteros: Yorlan Urgellés Wilson, Yurdy David Hodelin RamírezDefensas: Karel Pérez Mendoza, Ricardo Polo Román, Elvis Rolando Casanova Risquet, Roberto Carlos Torres Gutiérrez, Camilo Pinillo Vercamen, Norlys Chávez Acosta, Walberto Maykol León Rosabal

Medios: Samuel Alejandro Rodríguez Rabalo, Luis Manuel Duardo Bombino, Rogelio García Leliebre, Romario Torres Gutiérrez, Leandro Rafael Mena Fernández, Marcos Antonio Campos Surén, Michael Camejo Ojeda, Diego Elías Catasus Lascano, Aniel Rolando Casanova Risquet, Maikol Vega Milián

Delanteros: Enmanuel Alfredo Torres Serrano, Yordan Raúl Castañer Rodríguez, Rey Alejandro Antúnez Bárzaga, Alessio Raballo.

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