Récord histórico en la quinta jornada de la Copa Puerto Basket

Puerto Padre, Las Tunas.- La quinta jornada de la Copa Puerto Basket dejó resultados históricos, sorpresas y la confirmación de un partido pendiente que mantiene viva la emoción del torneo.

La jornada, disputada en la emblemática cancha de La Anacahuita en la Villa Azul, tuvo de todo: récord para el evento, un quinteto que no se presentó y la reanudación del juego suspendido por lluvia en la fecha anterior.

En el primer reto de la tarde, el equipo de Salvador Cisneros dispuso de Delicias 105 puntos por 64, récord para el torneo. Por el ganador destacó Yodan González con 32 unidades; por Delicias el más sobresaliente fue Ángel Luis Álvarez con 29.

En el segundo reto, Veteranos archivó éxito de 20 por 0, victoria por no presentación de Chaparra.

En el desafío sellado por la lluvia en la cuarta jornada, Aldeanos fue mejor que Salvador Cisneros 92 por 88. Por Aldeanos Jesús Raúl Cartaya sumó 20 puntos.

El quinteto de Chaparra con 3 triunfos y una derrota es el líder a pesar de la no presentación, pero ahora tres rivales acechan la cima del torneo. Deberá recuperar su disciplina competitiva si quiere asegurar el pase directo a la final.

Lo más destacado de la jornada fue el récord de Salvador Cisneros con 105 puntos, la cifra más alta anotada por un equipo en lo que va de la Copa Puerto Basket.

El despliegue ofensivo de Cisneros, liderado por Yodan González con 32 puntos, es una advertencia para el resto de los contendientes: cuando están en ritmo, pueden vencer a cualquiera.

La sexta fecha de la fase regular se disputará el próximo sábado en La Anacahuita. Desde las tres y 30 de la tarde, los equipos buscarán sumar victorias de cara a la clasificación a la postemporada.

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