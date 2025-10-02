Los Leñadores vuelven a doblegar a los Huracanes

Las Tunas.- Los Leñadores volvieron a hacer valer su ley en el estadio Julio Antonio Mella y doblegaron por segunda jornada consecutiva a los Huracanes, con cerrado marcador de 5×3.

A los tuneros les bastó la segunda entrada para remontar con racimo de cinco anotaciones y ripostar las tres carreras de los mayabequenses en el mismo episodio inicial.

En el primer acto, el abridor Yosmel Garcés permitió las tres rayitas de los dirigidos por Osmel Cordero. Garcés (2-0) se volvió a mostrar dubitativo en las entradas iniciales, pero poco a poco fue encontrando la goma y no le pudieron marcar más. El santiaguero trabajó durante seis entradas con cuatro ponches, un boleto, par de limpias y cuatro hits.

Por los occidentales Alexander Pozo fletó dos para el plato, William González bateó de 4-3 y el veterano Denis Laza de 4-2 con una empujada y otra anotada.

De cerrar se encargó Rodolfo Díaz, quien mantuvo los ceros en la pizarra. Rodolfo salvó su primer juego de la temporada con efectivo relevo de tres capítulos, con par de indiscutibles, un ponche y no regaló boletos.

En la parte baja de la segunda entrada y ante los envíos del abridor Robert Suárez Oberto Coca ligó un inatrapable y remolcó Luis Antonio Pérez. Además Leonardo Joseph conectó un fly de sacrificio que sirvió para que anotara Maikel Molina. Los otros que trajeron carreras fueron Yordanis Alarcón (2) Roberto Suliban Baldoquín (1).

A la ofensiva los más destacados fueron Henry Quintero y Yosvani Alarcón con tres hits, mientras que Yordanis Alarcón impulsó dos anotaciones.

/lrc/

