Juristas cubanos, soldados en la defensa de la nación

Las Tunas.- Este ocho de junio la Unión de Juristas de Cuba arriba a su 49 aniversario. Más de cuatro décadas de una organización que agrupa a los profesionales del derecho y que en las últimas décadas ha protagionizado transformaciones jurídicas sin precedentes en el ordenamiento legal de la nación.

Apenas quince días antes de este festejo, el pasado 23 de mayo, los juristas respaldaron la declaración del Gobierno Revolucionario que condenó en los términos más enérgicos la infame acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro. Ese respaldo no fue solo político, los profesionales del derecho profundizaron en la ilegalidad y la arbitrariedad de semejante infundio, desnudando ante la comunidad internacional el abuso de poder que lo sustenta.

Esa postura define a esta organización de la sociedad civil. Su reconocimiento popular no llegó por decreto sino por mérito, por haber encabezado durante casi siete décadas la defensa de derechos ultrajados, no solo en el plano político sino en el jurídico, frente a la principal potencia mundial.

La batalla de estos profesionales cubanos en el campo del derecho internacional ha sido titánica. Han tenido que enfrentar la soberbia de quienes, en abierta contradicción con los principios de convivencia pacífica que consagra la propia Organización de las Naciones Unidas, actúan como gendarmes del mundo y se creen por encima de la ley.

En ese campo de combate, han sabido estar a la altura de su pueblo. Cada medida arbitraria impuesta por los poderosos la han enfrentado y desenmascarado ante la comunidad internacional, tal como hicieron frente a la acusación contra Raúl Castro y como volverán a hacerlo frente a las nuevas maniobras que buscan asfixiar al pueblo.

Cuba es una nación soberana y libre. Como tal, tiene el derecho y el deber de defenderse, y así ha obrado en estos 67 años, amparada en los principios del derecho internacional que le violan sistemáticamente; entre ellos, el más elemental, el que reconoce el derecho de los pueblos a la libre determinación y a elegir su propio modelo de sociedad.

Este ocho de junio no es solo el aniversario de la Unión de Juristas, es el Día del Trabajador Jurídico y entre esos soldados de la patria, quienes libran la batalla en el terreno del derecho internacional son hoy ejemplo de vocación, firmeza y compromiso. Inspirados en su patriota insigne Ignacio Agramonte y Loynaz, ratifican que la toga también es trinchera.

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