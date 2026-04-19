Convoca sociedad civil en Cuba a unir firmas por la Patria

La sociedad civil en Cuba convoca al movimiento popular “Mi firma por la Patria” a partir de este domingo 19 de abril, frente a la amenaza imperialista, anunció hoy Yuniasky Crespo Baquero, jefa del departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Durante su intervención en la clausura del V Coloquio Internacional Patria, la integrante del Comité Central del PCC dijo que, con la rúbrica de cada habitante de esta Isla, reafirmarán la irrenunciable vocación de paz que es esencia de la nación cubana, fraguada, “con la más profunda convicción de que defendernos, no es solo un derecho, es, tal como plasmamos en nuestra Constitución, el más grande honor y el deber supremo de cada cubano”.

Crespo Baquero aseguró que para un país bloqueado, calumniado, agredido mediáticamente y sometido a una guerra híbrida permanente, el Coloquio Patria nos reafirma en la defensa de la utopía, en la importancia de fortalecer nuestra militancia política y desarrollar herramientas comunicacionales propias, como ha pedido el Primer Secretario del Comité Central del PCC y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, afirmó.

A unas horas de conmemorar el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, este quinto Coloquio Patria, que inició en la concentración popular en la céntrica esquina de 23 y 12, donde se proclamó el carácter Socialista de la Revolución cubana, ha sido también un homenaje al artífice de aquella epopeya, en su Centenario, recordó.

A defender la verdad, la justicia y la paz llamó la dirigente y enfatizó en que “cada medio, cada activista, cada creador de contenido de la izquierda mundial sepa que no está solo: somos parte de un frente en construcción, un frente que no conoce fronteras y que tiene en la nueva sede de Patria su centro de operaciones”.

Este domingo 19 de abril los cubanos rendirán tributo a la memoria de los combatientes que cayeron en la epopeya de Girón, hace 65 años, defendiendo el socialismo, acontecimiento que quedó en la historia como la primera derrota del imperialismo en América Latina.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)