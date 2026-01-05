La guerra psicológica

Por: Albernis Pouló

Fue Eisenhower el primero en plantear que como doctrina imperial, para que Estados Unidos dominara al mundo, debía hacerlo conquistando las mentes de las personas.

A ese tipo de guerra la llamó psicológica.

Trump y su administración están haciendo guerra psicológica. El objetivo es confundir, hacer que la gente dude, desinformar, exagerar determinadas verdades, charlatanear con desmedido y prepotente triunfalismo y amenazar para intentar desalentar, amedrentar y desmoralizar a las fuerzas patrióticas, revolucionarias y solidarias con Venezuela y de dentro de Venezuela.

En estas primeras horas la avalancha de noticias, comentarios y análisis es saturador. No es fácil discernir lo objetivo de lo subjetivo ni la verdad de lo que no es o fue real.

Ahora hay más preguntas que respuestas, sin embargo, la responsabilidad política y ética nos obliga a ser más reflexivos y prudentes que emotivos y precipitados. No nos podemos permitir ser insensatos

Es bueno, y necesario, seguir intercambiando informaciones, por aquí, desde otras redes sociodigitales y espacios físicos, pero desde el análisis integral y contextualizado.

Considero que los que estamos comprometidos con el destino del hermano pueblo bolivariano y chavista, debemos mantener líneas de mensajes, comentarios, valoraciones y aclaraciones ratificando las posiciones de principios que defiende Cuba:

*Respeto a la autodeterminación de los pueblos. (Le compete exclusivamente a los venezolanos decidir qué hacer y cómo hacerlo desde su soberanía e independencia. Lo demás es apoyo y solidaridad internacional, no cuestionamiento ni entrometimiento en sus actos y decisiones internas).

*Exigencia firme y enérgica de la devolución inmediata del presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolas Maduro Moros y de su esposa combatiente, Cilia Flores. (Fueron brutal e ilegalmente secuestrados)

*Condena a la incursión militar (Es ilegal, de falsos pretextos y ha provocado varios muertes, entre ellas de personas civiles).

*Llamado a la movilización internacional (Evitar la indiferencia y la desmovilización internacional).

*Visibilizar que esta acción y esta amenaza son para toda Nuestra América (ahí están las amenazas de Trump y Marco Rubio).

*Argumentar el desmontaje del Derecho Internacional en las relaciones internacionales y la imposición de la fuerza dictatorial y fascista de los Estados Unidos y sus vasallos imperialistas (Israel y la masacre genocida en Palestina, el rapto de la ONU, el anacrónico y chantajista derecho al voto en el Consejo de Seguridad de la ONU).

*Combatir la matriz de información de traición, desunión y deslealtad en el Gobierno Bolivariano, lo que busca es fragmentar la sólida unidad patriótica cívico-militar, sembrar dudas y desconfianza, desmoralizar a las fuerzas revolucionarias, desmovilizar al Bravo Pueblo y a la Solidaridad Internacional. (Trump, su Administración fascista y ultraderechista no puede con el alto costo político que implicaría una descomunal manifestación de oposición a su agresión desde Venezuela y el mundo).

Por ahí creo que hay algo de parque para auto prepararnos, ayudar a esclarecer cualquier duda y puede servir como metodología de análisis del conflicto.

/lrc/

Comente con nosotros en la página de Facebook y síganos en Twitter y Youtube