5 de Ene de 2026

Cuba

La guerra psicológica

5 de Ene de 2026
 - Redacción Digital Radio Victoria
Por: Albernis Pouló

Fue Eisenhower el primero en plantear que como doctrina imperial, para que Estados Unidos dominara al mundo, debía hacerlo conquistando las mentes de las personas.
A ese tipo de guerra la llamó psicológica.

Trump y su administración están haciendo guerra psicológica. El objetivo es confundir, hacer que la gente dude, desinformar, exagerar determinadas verdades, charlatanear con desmedido y prepotente triunfalismo y amenazar para intentar desalentar, amedrentar y desmoralizar a las fuerzas patrióticas, revolucionarias y solidarias con Venezuela y de dentro de Venezuela.

En estas primeras horas la avalancha de noticias, comentarios y análisis es saturador. No es fácil discernir lo objetivo de lo subjetivo ni la verdad de lo que no es o fue real.

Ahora hay más preguntas que respuestas, sin embargo, la responsabilidad política y ética nos obliga a ser más reflexivos y prudentes que emotivos y precipitados. No nos podemos permitir ser insensatos

Es bueno, y necesario, seguir intercambiando informaciones, por aquí, desde otras redes sociodigitales y espacios físicos, pero desde el análisis integral y contextualizado.

Considero que los que estamos comprometidos con el destino del hermano pueblo bolivariano y chavista, debemos mantener líneas de mensajes, comentarios, valoraciones y aclaraciones ratificando las posiciones de principios que defiende Cuba:

*Respeto a la autodeterminación de los pueblos. (Le compete exclusivamente a los venezolanos decidir qué hacer y cómo hacerlo desde su soberanía e independencia. Lo demás es apoyo y solidaridad internacional, no cuestionamiento ni entrometimiento en sus actos y decisiones internas).

*Exigencia firme y enérgica de la devolución inmediata del presidente legítimo y constitucional de la República Bolivariana de Venezuela,  Nicolas Maduro Moros y de su esposa combatiente, Cilia Flores. (Fueron brutal e ilegalmente secuestrados)

*Condena a la incursión militar (Es ilegal, de falsos pretextos y ha provocado varios muertes, entre ellas de personas civiles).

*Llamado a la movilización internacional (Evitar la indiferencia y la desmovilización internacional).

*Visibilizar que esta acción y esta amenaza son para toda Nuestra América (ahí están las amenazas de Trump y Marco Rubio).

*Argumentar el desmontaje del Derecho Internacional en las relaciones internacionales y la imposición de la fuerza dictatorial y fascista de los Estados Unidos y sus vasallos imperialistas (Israel y la masacre genocida en Palestina, el rapto de la ONU, el anacrónico y chantajista derecho al voto en el Consejo de Seguridad de la ONU).

*Combatir la matriz de información de traición, desunión y deslealtad en el Gobierno Bolivariano, lo que busca es fragmentar la sólida unidad patriótica cívico-militar, sembrar dudas y desconfianza, desmoralizar a las fuerzas revolucionarias, desmovilizar al Bravo Pueblo y a la Solidaridad Internacional. (Trump, su Administración fascista y ultraderechista no puede con el alto costo político que implicaría una descomunal manifestación de oposición a su agresión desde Venezuela y el mundo).

Por ahí creo que hay algo de parque para auto prepararnos, ayudar a esclarecer cualquier duda y puede servir como metodología de análisis del conflicto.

/lrc/

Información del Gobierno Revolucionario sobre combatientes caídos en cumplimiento de su deber en Venezuela

Como resultado del criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, efectuado en la madrugada del 3 de enero de 2026, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

