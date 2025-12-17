17 de Dic de 2025

Rechaza Cuba bloqueo naval de Estados Unidos a Venezuela

La Habana.- El Gobierno de Cuba manifestó su posición en contra del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a Venezuela, la cual es divulgada hoy en los medios de prensa locales.

«Nuestro enérgico rechazo al bloqueo naval del gobierno de EEUU a Venezuela», declaró el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, por medio de un mensaje en X.

«Apoyamos firmemente al presidente Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar», añadió el jefe de Estado.

En la propia red social, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, manifestó el «total respaldo al comunicado publicado por el Gobierno venezolano», que denuncia e impugna la medida estadounidense.

Asimismo comentó que «el bloqueo naval contra Venezuela anunciado por el gobierno de EEUU, en una gravísima violación del Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión contra el gobierno bolivariano».

«Nuestro total y firme apoyo al Presidente constitucional Nicolás Maduro, a la Revolución Bolivariana y Chavista y a su Unión Popular-Militar», proclamó el canciller de Cuba.  (Tomado de Prensa Latina)

