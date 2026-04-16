Reconocen en Las Tunas a dirigentes y trabajadores del Partido

Las Tunas.- Una treintena de cuadros y trabajadores de las dependencias del Partido Comunista de Cuba, PCC, en la provincia de Las Tunas recibieron diplomas de reconocimiento por cinco, diez y hasta 35 años al servicio de la organización política.

En acto conmemorativo, a propósito del aniversario 65 de la fundación del Partido y la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana, los presentes respaldaron el apoyo a las principales autoridades del país y a la unidad, como pilar para mantener las conquistas del pueblo.

La ceremonia se insertó en la jornada por la Victoria de Playa Girón, en abril de 1961, y se dedicó también al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

A nombre de los homenajeados intervino Homero Pérez Fajardo, jefe de la oficina de atención a la población en el comité provincial del PCC, quien recibió su reconocimiento por 30 años, de manos de Osbel Lorenzo Rodríguez, máximo dirigente político del territorio tunero.

Pérez Fajardo dijo que, frente a las agresiones y amenazas de quienes intentan destruir a Cuba, el pueblo será un celoso guardián del Concepto de Revolución y se mantendrá fiel al legado de Fidel y a la historia, en defensa de la libertad y la soberanía.

En las conclusiones del acto, Karen González Velázquez, miembro del Buró Provincial del Partido, destacó la firme disposición del pueblo a defender su Revolución cómo aquel día de abril en el que se unieron el movimiento 26 de julio, el Directorio Revolucionario y el Partido Socialista Popular.

Además, reconoció a los estimulados por su entrega, incondicionalidad y compromiso y destacó que en ellos se consolida la fidelidad al Partido.

/lrc/