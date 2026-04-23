Correos Las Tunas garantiza pago de giros internacionales

Las Tunas. – La Empresa de Correos Las Tunas asegura contar con la logística y el efectivo necesarios para cumplir con el pago de los giros internacionales que reciben los ciudadanos desde el exterior.

Isis Martínez Aguilera, Directora Comercial de esta institución informó que está organizado el respaldo financiero para que los usuarios puedan hacer efectivo el dinero enviado por sus familiares. No obstante, recordó que existen límites y modalidades específicas.

«Se entrega en efectivo una suma de hasta 20 dólares (USD), el monto restante se deposita en la tarjeta clásica o de moneda nacional (CUP), según la elección del cliente, el beneficiario tiene la potestad de decidir si desea recibir ese excedente en USD o en CUP, precisó la funcionaria.

El proceso de cobro fue diseñado para ser ágil y requiere únicamente la presentación del carné identidad actualizado del destinatario y el código de referencia que el remitente debe entregar al cliente tras realizar la operación en el país de origen.

Un aspecto fundamental que aclaró Martínez Aguilera es la determinación de la tasa de cambio. «Nosotros le vamos a pagar según la tasa de cambio que esté el día que se recibió el giro en el país, o sea, el día que lo impusieron», subrayó la funcionaria y aclaró que no se toma como referencia la tasa del día en que el cliente acude físicamente a la oficina a realizar el cobro.

La red de asistencia ha crecido con la suma de cinco nuevas naciones, ampliando las posibilidades de comunicación financiera para las familias tuneras. Actualmente, se encuentran activos los envíos desde España, Italia, Uruguay, México, Panamá y Estados Unidos (disponible en algunas localidades seleccionadas).

Con estas medidas, la Empresa de Correos Las Tunas busca optimizar la gestión de la transformación digital y los servicios financieros en la provincia, facilitando el acceso a las divisas de manera segura y ordenada.

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