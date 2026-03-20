20 de marzo de 2026

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Las Tunas

Impulsan siembra de alimentos en campaña de primavera

20 de Mar de 2026
, por Yenima Dí­az Velázquez
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Las Tunas.- Desde el pasado 1ro de marzo, en las unidades productoras de la provincia de Las Tunas se desarrolla la campaña de siembra de primavera, la cual se extenderá hasta el 31 de agosto y abarca unas 23 mil 059 hectáreas de granos, viandas, hortalizas y frutas.

En este periodo, de significativa importancia para la producción de alimentos, el territorio tunero tiene propósitos concretos y uno de ellos es crecer en superficie, según explicó Luis Oro Torres, jefe del departamento de Cultivos Varios en la delegación del Ministerio de la Agricultura.

Dijo el especialista que todavía pueden aumentar esas áreas porque algunos municipios tienen posibilidades de plantar más plátanos, boniato y yuca, un renglón que se adapta muy bien a estos suelos.

Oro Torres destacó que se dan los primeros pasos para fortalecer el programa de la malanga, renglón del que se sembrarán unas 20 hectáreas.  Precisó que para ello se seleccionaron los 15 productores que asumirán ese reto, teniendo en cuenta que es un alimento de muchos valores nutricionales.

Acotó que para esta campaña se mantiene la escasez de combustibles, fungicidas, fertilizantes y plaguicidas, lo que limita la actividad de manera objetiva.  No obstante, ya es habitual que los agricultores locales se impongan a esa situación y apliquen diferentes alternativas como el empleo de cinco mil yuntas de bueyes para la preparación de tierra.

Por último, aseguró que en los embalses del sector agropecuario tienen una reserva de agua.  En las últimas jornadas se han registrado precipitaciones en los ocho municipios lo que constituye una ayuda mayúscula para la mayoría de las áreas, que no cuentan con sistemas de riego.

/lrc/

 

Temas: campaña de siembra de primavera - Las Tunas - producción de alimentos

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