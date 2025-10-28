28 de Oct de 2025

Tiempo21 de Radio Victoria

Las Tunas

Trabajadores eléctricos resguardan parques solares fotovoltaicos

28 de Oct de 2025
 - Yenima Díaz Velázquez
   21
Las Tunas.- La protección de entidades económicas y de los recursos materiales es una de las prioridades en Las Tunas ante el paso del huracán Melissa por lo que hasta el último minuto se adoptan medidas para disminuir los daños que provocará ese peligroso fenómeno meteorológico.
En los parques solares fotovoltaicos que ya están en funcionamiento y en los que se construyen actualmente se acometieron varias acciones, según informó Anisley Santiesteban Velázquez, director técnico de la empresa eléctrica en el territorio tunero.
Explicó que desde que se declaró la fase informativa, inició el resguardo de todos los recursos destinados a las inversiones que se realizan en Punta Brava, en Amancio, y en el Parque Subestación 220, del municipio de Las Tunas.  En ambos casos, acotó, se recogieron todos los recursos que estaban a pie de obra y se resguardaron en los contenedores tecnológicos.
En dicha instalación de la cabecera provincial se realizaron mil 490 huecos y se les colocaron los respectivos tornillos de sujeción para evitar perjuicios a las mesas ya instaladas, durante la ocurrencia de fuertes vientos.
Santiesteban Velázquez precisó que en las unidades que están en funcionamiento, dígase Parada 1, Parada 2, Manatí 1 y Manatí 2, también se pusieron en vigor las medidas establecidas para el caso de eventos climatológicos como huracanes de alta intensidad.
Puntualizó además que en el Parque Nueva Línea, inaugurado recientemente en el municipio de Puerto Padre, se cumple el protocolo para resguardar una inversión de más de 900 millones de pesos. Concluyó que los trabajadores eléctricos encaminaron sus esfuerzos a la protección de los recursos.
Luego de las medidas adoptadas y tras el paso del huracán Melissa por el oriente del país, los parques solares fotovoltaicos de la provincia volverán a estar funcionales, en el empeño del gobierno cubano de aprovechar las fuentes de energía renovable para proteger el medio ambiente y disminuir el consumo de combustibles fósiles, muy caros en el mercado internacional.

/mga/

Temas: huracán Melissa - parques solares fotovoltaicos - trabajadores eléctricos

