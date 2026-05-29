Los Leñadores siguen asediando la cima

Las Tunas.- Los Leñadores de Las Tunas volvieron a demostrar su garra competitiva al imponerse 11×10 a Artemisa en un partido vibrante que se extendió hasta la décima entrada.

El choque, disputado en el estadio 26 de Julio, estuvo marcado por una ofensiva desbordada, errores defensivos y constantes cambios en el marcador. Con este triunfo, los tuneros se llevaron el enfrentamiento particular 5-2 cuando falta aún un juego por disputar.

El inicio favoreció a los Leñadores, que marcaron cuatro anotaciones en las primeras entradas. Sin embargo, los Cazadores reaccionaron con fuerza y tomaron ventaja en el quinto episodio gracias a un racimo de cuatro carreras.

En el sexto episodio ampliaron la diferencia, pero Henry Quintero Chávez acercó a los tuneros con su segundo cuadrangular del torneo.

El desenlace comenzó a gestarse en el noveno inning, cuando Luis Pérez Hemminges conectó un sencillo decisivo que impulsó la carrera del empate, justo cuando Artemisa estaba a un out de la victoria.

La décima entrada fue el escenario de la definición: los verdirrojos fabricaron cinco anotaciones, apoyados en un cañonazo de Fernando de la Paz que remolcó dos corredores. Aunque los anfitriones respondieron con un jonrón con las bases llenas de Osbel Pacheco, la ventaja tunera resultó suficiente para sellar la victoria.

Henry Quintero brilló como tercer bate al compilar de 5-3, con cuadrangular, cuatro anotadas y una impulsada. También sobresalió Yordanis Alarcón Tardío, quien pegó cuatro hits en cinco turnos y remolcó una carrera. El artemiseño Pacheco, además conectó sencillo y doble, y terminó con seis carreras impulsadas en el desafío, siendo la figura más destacada de los Cazadores.

En el pitcheo, Rodolfo Díaz se acreditó la victoria tras un relevo de cuatro entradas y dos tercios, mientras que Alberto Pablo Civil sumó su cuarto salvamento. La derrota fue para José Ángel García en una jornada de desgaste para el bullpen artemiseño.

Los Industriales se mantienen en la cima con balance de 15-8, seguido por Las Tunas (14-9), Mayabeque y Holguín (11-12), Artemisa (10-12) y Matanzas (7-15).

La remontada tunera confirma que los Leñadores están decididos a pelear por el liderato, respaldados por una ofensiva que no da tregua y un espíritu combativo que los mantiene en la discusión por la cima del campeonato.

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